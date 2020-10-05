網上學習基層難承擔　NGO贈電腦後始知：電腦上課可看到同學樣子

新冠肺炎疫情持續逾半年，本港不少學校以網上學習應對，雖然學習可以持續，但對不少基層學童而言，卻要面對諸多困難，影響學習進度。有社區服務中心的社工表示，有求助個案家庭經濟欠佳，難以承擔購入電腦設備的費用；亦有個案家庭環境擠逼，難有學習空間、更有個案家中沒有網絡只能借鄰居網絡上課。 香港創新基金與信和集團8月時啟動「一人一電腦」計劃，為有需要家庭提供網上學習支援。計劃共收到逾2300個申請，其中1,019個申請成功獲贈手提電腦；有基層學童獲贈電腦後，始知原來用電腦上課是可以看到同學們的樣子的，下載文件亦較方便。

東華三院賽馬會大角咀綜合服務中心社工黃娥薇在疫情期間接觸到不少個案，指基層學童在網上學習時遇到很多困難。（羅君豪攝）

基層學童網上學習困難多

東華三院賽馬會大角咀綜合服務中心社工黃娥薇指，疫情以來接觸到不少求助個案，指基層學童在網上學習時遇到很多困難。她說曾有個案家中父母是夜班工作，而家中地方逼仄，學童網上學習時會影響家人休息，更有個案家中沒有電腦和網絡，只能使用手機和數據卡學習，成效較差。她又指，基層家長亦對網上學習感到困擾，尤其遇到技術問題時十分茫然，求助無門。

宛宛與琪琪是是次計劃受惠的學童。（羅君豪攝）

基層學童家中無網絡、電腦老舊難應對網上授課

升中一、12歲的宛宛在過去六個月的網上學習，就遇到了很多困難。與母親住在一起的她，家中沒有電腦，只能使用手機上課。家中一直沒有無線網絡，最初只能依靠數據卡連線，訊號接收不佳，常常斷線，最後只能借鄰居家的網絡上網。她說網上學習不如面授效果好，尤其到了數學堂和英文堂，「聽唔明但又無得問老師。」

同樣新學年升讀中一來自基層家庭的琪琪，疫情以來一直依靠手機聽課。她家中雖然有電腦，但已經是幼稚園時期購入的，無法用以網上學習。父母曾考慮購買電腦，惟幾千元的開支仍讓人望而生畏。

計劃共收到逾2300個申請，並有1019個申請成功獲贈手提電腦。另外浸會大學亦招募50名學生，每周一至五晚上5時至8時，協助學童解決技術及學習問題。圖左至右分別為，香港創新基金副主席暨信和集團集團總經理黃敏華、總經理邱文華，以及浸會大學學生事務處助理輔導長及領袖素質中心主管魏遠強。（羅君豪攝）

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逾千學童獲贈手提電腦

香港創新基金與信和集團「一人一電腦」計劃於8月時啟動，為有需要家庭提供網上學習支援。計劃共收到逾2300個申請，其中1,019個申請成功獲贈手提電腦，而宛宛和琪琪都是是次「一人一電腦」計劃的受益，對於終獲得電腦，均表示會十分愛惜，並感慨原來用電腦上課是可以看到同學們的樣子的，下載文件亦方便許多。

香港創新基金副主席暨信和集團集團總經理黃敏華表示，是次計劃共收到超過2300個申請，最終有1,019個個案成功獲批，當中有六成申請者都表示家中沒有電腦，另外有兩成因家中沒有寬頻網絡而獲贈2張90GB本地數據的上網卡，以應對網上學習的需要，「希望透過計劃幫助更多學童於疫情期間盡快適應新的學習模式。」

此外，計劃的合作夥伴香港浸會大學，亦招募50名學生代表，每周一至周五晚上5時至8時於網上協助解答網上學習的技術與學業問題，浸會大學學生事務處助理輔導長及領袖素質中心主管魏遠強說，學生反應踴躍，希望能幫助基層學童。