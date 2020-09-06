視光師拆解網上學習藍光傷眼迷思　家長必要知兒童近視8大徵兆

今次的疫情，無論是幼稚園生或有中小學生，都大大增加網上學習的機會，有學校更安排小朋友全日用Zoom上課，長達6至7小時，令家長擔心小朋友長時間對著電子螢幕會影響視力及眼睛健康發展。註冊視光師張嘉穎整合了家長對於「藍光傷眼」及「真假近視」的常見問題，並提供預防方法。 (部分圖片由受訪者提供)

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有不少學童趁暑假驗眼，都有發現近視或散光度數加深需要重配眼鏡，有視光師建議小朋友在眼鏡加上抗藍光功能，但其實底藍光會傷害眼睛和視力嗎？註冊視光師張嘉穎說:「藍光是指可見光裡面波長介乎400至500納米的光波，而太陽是我們最大的藍光來源。隨著電子產品的普及，我們日常生活所接觸到的智能手機、電腦和電子產品的顯示屏以及LED燈等產品，也會發出藍光。」

點圖即睇藍光傷眼的迷思及解決方法：

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真假近視如何分

另外，電子產品的出現，令小朋友在室內及進行近距離工作的時間變長，減少進行戶外活動及接觸自然光的機會，亦形成近視及其他問題。張嘉穎說:「所以電子產品帶給兒童最重要的問題，並不一定是藍光，而是其他生活習慣改變引起的問題，例如近視。建議家長應該定期帶小朋友驗眼，及早處理近視問題，可減低兒童將來患上嚴重眼疾的機會！」

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張嘉穎建議家長要帶小朋友做一個全面的眼睛檢查，除了要檢查兒童雙眼的協調能力、聚焦能力、立體感、顏色視覺，還會測量眼壓、電腦驗光檢查、裂隙燈檢查、眼底檢查等，所以家長為子女安排眼睛檢查時需要留意檢查項目。他說控制近視除了使用眼藥水和光學離焦眼鏡之外，亦可以使用特制的隱形眼鏡減慢兒童近視加深的速度，家長可因應需要為子女配戴。

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