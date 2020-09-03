新冠肺炎｜劏房戶回校借平板電腦網上學習　數據卡「易爆」礙學習

周二（1日）是新學年開學日，惟受疫情影響，學校只可轉為網上教學。有劏房戶表示，就讀小二的兒子今日（3日）才能正式開學，因為早前要特意回校借平版電腦，惟依靠數據卡上網，流量設有上限，「試過爆數據，睇學校影片都好慢。」 有區議員表示，近月接獲十多宗缺乏電子設備的求助，又指大部分唐樓沒鋪設光纖，上網速度緩慢，促政府加強電子學習方面的支援。

開學費用達2千多元 嘆極大負擔

單親媽媽陳女士居於深水埗劏房，面積約150呎，由於平日需照顧兒子，靠領取綜援度日，間中做兼職包裝女工幫補家計，但今年開學支出包括書簿費、校服、球鞋等，需花近2000多元，「衫都會買定大幾個碼⋯⋯最怕收到通告，又要交錢。」

靠學校借平版電腦用

基於疫情關係，學校轉為網上學習，惟家中沒適合電子設備，只好「左撲右撲」，終在學校借到一部平版電腦，「有諗過買返一部，但真係好貴。」

爆Data睇片慢

除了欠電子設備上課，陳女士亦指劏房所在的舊樓網絡不穩定，亦沒有接駁WiFi ，「呢度九伙人，連電視都收得唔清。」故她需依靠數據卡上網，每月支出約200多元，「試過爆數據，睇學校影片都好慢。」

7歲的兒子陳同學正式上課，不過無法返校與同學相聚，坦言感到不習慣。對於網上學習的形式，長時間看著螢幕，有時眼睛亦感到十分疲倦，直言較喜歡面對面授課。

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區議員促加強支援

深水埗區議員劉佩玉指，近日接獲十多宗低收入家庭求助，有家庭「一部電子設備，三個小朋友輪流用」，另亦有人開學了卻未有電子設備上課，感到十分徬徨，故連日來找不同二手電腦，望為街坊提供協助。

另一區的九龍城區議員林德成亦表示，接到十多宗相關求助，曾向非牟利機構聯絡，可惜能出的數量有限。他提到，大部分唐樓破舊，並沒有鋪設光纖，「收到好多問題係（小朋友）睇睇下iPad、手機，成日會窒下窒下。」透過互聯網學習本來可跨越現實界限，但對部份人來說，卻是不可逾越的障礙。

雖然即將逐步恢復面授課，但二人認為在疫情的新常態下，建議政府應加強電子學習方面的相關支援，包括資助低收入家庭購買電子設備，提供技術支援等。