網上學習6成學生難「搜尋」數學答案　青協推網上學習平台助解難

新型冠狀病毒肺炎疫情下，全港學校經歷停課、復課、提早放暑假及「網上開學」，或會影響教學進度及學習效能。香港青年協會今年2月起推出網上問功課平台，由190多名義務導師團隊，為小一至中三學生提供免費即時線上學習支援。 數據顯示，學生最常見的學科問題為數學科，佔整體問題近六成，其次為中文科及英文科。負責計劃的青協社工估計，網上教學的環境因素導致數學科的問題較多，因為當學生遇到不明白的數學問題時，不能如中英文科般直接在網上尋得答案，而青協設義務導師，向學生解釋每個步驟作引導，相信計劃能填補相關空白地帶。

青協於今年2月起推出「好義配・好義補」網上問功課平台，主要服務對象為小一至中三學生。（青協提供）

青協於今年2月起推出「好義配・好義補」網上問功課平台，主要服務對象為小一至中三學生，服務時間由星期一至星期五下午4時至晚上10時，以及星期六中午12時至傍晚6時。學生除可透過計劃網站尋求支援，新學年9月起新增Line及Facebook Messenger形式。

數學題型多變化 網上難尋找答案

由計劃推行至今，共解答過逾800名學生、合共2,350條問題。青協表示，逾七成發問學生為初中生，數學科是最常見的學科問題，佔整體問題的59.8%；其次為中文科及英文科，分別佔15.7%及15.5%；科學及歷史則分別佔5.4%及3.5%。

青協會籍及義工組發展幹事區梓俊分析指，疫情期間學校網上教學的環境因素，導致學生在數學科的問題較多，大部分學生懂得透過網上搜尋引擎，尋獲部分中英文科問題的答案，但數學科涉及不同題型，大多需要逐個步驟解題，因此他認為，網上問功課計劃補充了這片空白。另一發展幹事冼允彥則認為，疫情初期很多教師採用拍片形式授課，但數學科題型經常改變，同學或需要其他人協助解答功課疑難。

「好義配・好義補」網上問功課平台學科問題分佈。（受訪者提供）

在數學科以外，督導主任鍾偉廉發現，現時初中生在歷史科已要探討相對艱深的問題，例如他曾遇過一位中一同學，詢問明清朝的內閣制度相關題目。

求助學生由個別科目諮詢伸延至選科前路

計劃目前有超過190名義務導師，當中逾七成人擁有學士學位或以上資格。區梓俊表示，曾有一名中三學生初時只是問數學問題，後來發覺與義務導師溝通較輕鬆，漸漸跟對方透露即將面對的選科疑難，請教處理方式。區認為，此計劃更可讓學生紓壓，談論學科以外的學業問題。

義務導師謝穎旻現為香港理工大學職業治療學士課程四年級生，在當值期間，曾有初中生向她請教升學及選科疑難，對方知悉她就讀醫療相關學科時，亦表示對該科有興趣，隨後更向謝了解升讀大學課程的學科成績要求。她表示，同學問功課時通常期望直接獲告知答案，但自己會堅持慢慢教，以逐步發問形式引導同學作答，才能使其獲益。

聖公會林護紀念中學中六生丘智健即將要應付文憑試，但在過去的暑假亦有擔任義務導師，期望能以自身經驗協助師弟妹們解答學科疑難。（受訪者提供）

聖公會林護紀念中學中六生丘智健即將要應付文憑試，但在過去的暑假亦有擔任義務導師，期望能以自身經驗協助師弟妹們解答學科疑難。義務導師許澤華為倫敦政治經濟學院（LSE）經濟課程三年級學生，她指由於暑假期間較空閒，同時覺得網上補習頗有趣，因而參與計劃體驗補習工作。