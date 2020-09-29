8條小巴路線明起試驗偵測裝置　乘客拒戴安全帶會亮紅燈提示

為加強乘客佩戴安全帶的意識，運輸署宣布由明日（30日）起，分階段於港、九、新界合共8條專線小巴路線，在座椅及安全帶鎖扣加設裝置，偵測座位佔用及佩戴安全帶情況。倘乘客未有佩戴安全帶，其座位上方將會顯示紅燈，且會告知司機，同時可顯示座位佔用情況。 有小巴業界表示，透過系統即使發現乘客未有佩戴安全帶，司機只能以勸喻形式提醒乘客。業界強調，乘客拒戴安全帶，不應由司機負起相關責任，認為警方應加強「放蛇」執法，令乘客提高佩戴安全帶的意識。

運輸署由9月30日起，分階段於8條專線小巴路線的座椅及安全帶鎖扣加設裝置， 以偵測座位佔用及佩戴安全帶狀況。 （資料圖片）

由明日（30日）起，8條專線小路線包括港島第51、54M、56及58號線；九龍第27M號線；以及新界第20C、36、403號線，每條路線將各有一部專線小巴參與運輸署的試驗計劃。



參與試驗計劃的專線小巴上，座椅及安全帶鎖扣將加設裝置，偵測座位佔用及乘客佩戴安全帶狀況。若座位空置，乘客座位上方會顯示綠燈；倘座位已有乘客使用，但未有佩戴安全帶，則會顯示紅燈。位於車頭近司機座位旁邊的液晶顯示屏，亦會顯示相關情況。

運輸署表示，相關試驗預計2021年首季完成，屆時當局將視乎技術研究結果，考慮將技術方案，推廣至其他專線小巴，並應用於其他公共交通工具。

專線小巴將在座椅及安全帶鎖扣加設裝置，倘乘客無佩戴安全帶，乘客上方的發光二極管將顯示紅燈，且司機座位旁的液晶顯示屏亦會顯示相關情況。（運輸署文件）

進智公交行政總裁、專線小巴持牌人協會發言人陳文俊表示，他旗下公司有小巴線參與試驗計劃。他指出，倘乘客無佩戴安全帶，司機將以勸喻形式提醒乘客，萬一屢勸不果，亦不會強行要求乘客配合。



陳文俊稱，警方應加強「放蛇」執法，同時認為乘客拒戴安全帶，司機並無法律責任，將來即使立法強制要求乘客配戴安全帶，亦不應將責任落在司機身上，否則會增加他們的壓力。

公共小型巴士總商會主席凌志強亦稱，司機並無法律責任要求乘客必須佩戴安全帶，形容「唔通乘客唔肯帶，要停車？」他續指，歸根究底須由警方「放蛇」執法，才能令乘客加強佩戴安全帶的意識。