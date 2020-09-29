鄧炳強油尖旺區議會舌戰民主派議員：我哋係用血肉保護咗大家

警務處處長鄧炳強今日（29日）出席油尖旺區議會大會，會上多名區議員就不同議題向鄧炳強質詢，會議長達1個多小時，鄧炳強逐一回應提問。對於有區議員質疑警方在反修例示威中濫捕，鄧強調不應本末倒置，事件背後有人犯法，警方才需要執法不認同濫捕指控，「其實我哋係用血肉保護咗大家。」

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9月29日，警務處處長鄧炳強出席油尖旺區議會會議。（歐嘉樂攝）

「無人犯法就唔使執法」

警方在過去一年反修例風波拘捕逾1萬人，檢控2,227多人，多名區議員質疑警方濫捕。

鄧炳強反駁說：「對於議員指控濫捕係完全不能夠同意，好多議員話警方點解要捉人、按住、拘捕，但咁多位議員無提過背後原因，因為有人犯法、暴亂、掟汽油彈、打爛紅綠燈幾十次、喺商舖放火，所以警方先要執法，最好無人犯法就唔使執法……個問題好多人出嚟犯法我哋咪要執法囉，我哋要睇晒成件事。」

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「最近唔使用催淚彈非常開心」

過去一年全港多區爆發反修例示威，全港硝煙處處，多名區議員批評警方亂發催淚煙令市民不適，令警民關係緊張。

鄧炳強逐一回應：「最好一個催淚彈都唔使用，最近唔使用非常開心……大家批評用武器時要睇睇，我哋係第一個最唔想用……點解有人對警方不滿？呢個係我哋職責問題，當我哋要告599G（限聚令），被告人會唔開心，要炒牌，被炒嘅人唔開心……我哋總唔能夠因為要人開心而唔去執法，執法係我哋天職嚟喎，唔係為咗要人開心而唔執法。」

「我哋警察都有卑微嘅願望，我哋憑良心執法，有人犯法就要拉。縱然工作唔受人歡迎，暴亂下無人想做十幾個鐘、無人鍾意被人打到頭破血流、無人鍾意家爺仔乸被起底，就算結婚擺酒都被人搞……就算點被人指控，我哋都咬實牙筋做好自己。」

警務處處長鄧炳強今日（29日）出席油尖旺區議會。（歐嘉樂攝）

「邊個犯法就拉」

警方早前拘捕15人，涉操控壹傳媒股價，有區議員質疑拘捕行動有針對性。鄧炳強反駁稱：「唔好意思，我唔係金融官員，邊個犯法就拉，如果你話拉就影響金融唔好拉啦放過佢啦，唔好意思我做唔到……」

有區議員關注警方過去一年執法行動，指摘警方「攻入」中大及理大。鄧炳強說：「理大同中大事件，大家唔好本未倒置，點解會有理大同中大事件，我哋從無攻入校園，我哋只係保住二號橋唔好被人掟嘢落去，呢個係警察好卑微想做嘅嘢……理大事件我哋當日圍捕佢哋，如果唔係下一可能係港大、浸大、城大，我哋並無攻入校園……同事最長工作60個鐘頭，其實我哋係用血肉保護咗大家。」