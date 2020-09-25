鄧炳強：容許認可傳媒行入啲　「任何人」記者仍可於橙帶外採訪

警方日前去信4個傳媒協會，表明將修訂《警察通例》下「傳媒代表」定義，分為已登記政府新聞處新聞發布系統（GNMIS）的傳媒機構」，或國際認可及知名的非本地新聞通訊社、報章、雜誌、電台和電視廣播機構。修訂觸發傳媒協會不滿，批評是變相界定官方記者，限制公眾知情權。記協主席楊健興稱，《基本法》保障新聞自由，何人都有權在公眾地方進行採訪報道。 警務處處長鄧炳強今日（25日）接受民建聯立法會議員葛珮帆的網上節目訪問，表示過去一年一些穿著黃背心的「任何人」記者，在現場作出違反正常採訪的行為，強調警方尊重新聞自由，惟先決條件是不影響警方執法及對警方構成危險。他解釋，修訂不會影響記者的日常採訪，只會應用在一些比較混亂的場合如大型示威，容許真正採訪的記者在有些地方走近些，「任何人」記者則可在橙帶外繼續從事採訪活動。

葛珮帆於節目中訪問鄧炳強。（影片截圖）

鄧炳強於節目中提到，以往的記者在現場十分合作及自律，進行正常採訪，即進行工作採訪而非參與活動、不會阻礙警方工作，及不會攻擊警員以致構成危險；惟過去一年記者的生態很不同，有些著黃背心的疑似記者人士，作出違反正常採訪的行為，包括參與遊行、刻意阻撓警方工作讓疑犯逃走、攻擊警員及搶犯等。

對於楊健興稱任何人都有權採訪，鄧炳強就指，同意任何人都可以舉機拍攝記錄，但不能夠確定這些「任何人」記者，是否對警方構成危險。他解釋，8月10日警方搜查壹傳媒大樓的行動為先導計劃，嘗試容許部分相信不會構成危險的記者入內，在接收各方意見後，認同要有具透明度的客觀標準，故最終採用政府新聞處的名單。

鄧炳強表示，有部分人誤會修例影響採訪，解釋指「任何人」記者可以繼續在橙帶外工作，修訂是為了便利一些真正採訪的記者，在有些地方可以「行入啲」，強調警方「在陽光底下做任何野，絕對不是害怕記者」。他又提到，國際上很多城市，需要警方發牌才可進入封鎖線內採訪，香港警方沒有任何前設，但政府新聞處的登記有準則，既客觀及便利，強調不是由警方去挑選甚麼記者。