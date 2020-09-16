前速龍小隊總指揮莊定賢晉升助理處長　獲鄧炳強頒「Yes Letter」

在反修例運動中，主力處理示威衝突現場的速龍小隊總指揮、時任的總警司莊定賢，今年初獲晉升助理處長，調任掌管水警總區。據警隊官方刊物《警聲》，莊定賢（David John Jordan）於本月初正式獲警務處處長鄧炳強頒發晉升函件(Yes Letter)。同日正式收到Yes Letter 的兩名新晉助理處長，包括東九龍總區指揮官呂錦豪，及助理處長（國家安全）江學禮。

處長鄧炳強（前排中）頒發晉升函件予20名人員，包括晉升為的助理處長莊定賢（前排左五）。（《警聲》圖片）

鄧炳強於9月4日頒發晉升函件予20人，包括擢升為助理處長的莊定賢、呂錦豪和江學禮。區永樑、廖永業和黎志樑晉升為總警司。另有7人晉升為高級警司，包括林焯豪、陳樂生、周毅剛、黃宏業、葉本儒、梁國榮和周虹。7人晉升為警司，包括張霆鋒、劉志聰、洪志榮、劉志君、袁永康、沈俊彥和彭頴森。

莊定賢去年時任速龍小隊總指揮，負責處理反修例示威衝突現場而成名，過去亦曾處理佔領運動的衝突場面。前立法會議員丶前香港眾志主席羅冠聰於8月公布，聯同英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）等，計劃在英國向多位英籍高級香港警務人員提出私人檢控，包括莊定賢，指控他們涉嫌干犯酷刑罪。

莊定賢時任速龍小隊總指揮現身衝突現場

擔任助理處長（國家安全）的江學禮出身警察世家，今年由保安部總警司升為助理處長（保安），並於警隊國安處成立後入主，成為四名核心主管之一。現時國安處由副處長劉賜蕙與國家安全處處長蔡展鵬統領，另一名助理處長(國家安全)為簡啟恩 ，於近日調任加入，簡原任助理處長（服務質素）。