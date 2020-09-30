安老服務協會︰煞停家屬中秋探訪　業內護理人手不足料有6千空缺

新冠肺炎疫情持續擴散，各國感染人數持續增加，其中安老院舍更是重災區。香港安老服務協會本月進行業界問卷調查，發現抗疫物資及人手緊張是最大挑戰。協會呼籲政府定期進行院舍檢測，並增加現金資助聘請員工。

香港安老服務協會本月進行業界問卷調查，發現抗疫物資及人手緊張是最大挑戰。（梁鵬威攝）

調查訪問了65間院舍（不包括已爆發疫症的院舍），合共提供市場7,420宿位，佔全港14%。結果顯示，近六成院舍在前期抗疫時，面對醫療物資嚴重不足問題。有些院舍的職員，為家人著想，曾想要短暫離開院舍工作，影響到院舍人手安排。另外，有三成院舍指因為謝絕探訪緣故，導致院友及家屬容易產生情緒低落，一成多院舍認為疫情期間缺乏政府部門支援，如要求院舍自行決定探訪安排，間接讓院舍自行承擔風險。

協會建議業界應用智能科技，助持份者溝通，並以加薪或提供津貼，挽留緊絀的人力資源，同時要求政府定期進行院舍檢測，並建議增聘員工。

香港安老服務協會本月進行業界問卷調查，發現抗疫物資及人手緊張是最大挑戰。（梁鵬威攝）

疫情下「炒散」叫停 業界人手緊缺問題突顯

安老服務協會主席陳志育表示，多間出現確診個案的安老院舍，主要是規模較小的院舍，部分院舍通風系統亦不理想，希望政府資助以小型工程方式，助院舍改善問題。

協會今年4月曾向約400間私營安老院舍發出問卷，了解人手空缺情況，獲94間院舍回覆。結果發現，受訪院舍護理人手最短缺，協會推算行內約有6,000個相關空缺。至於第三波疫情時，院舍暫停員工「炒散」，令人手不足問題更加嚴重。他呼籲政府重視，否則到冬季流感高峰期，不幸遇上第四波疫情，情況會更加惡劣。

安老服務協會主席陳志育指因為元朗一家護老院再出現個案，因此業界的中秋探訪不會放寬，但如果院友身體較弱，院舍可以根據具體情況作出安排，如在獨立房間內會面等。（梁鵬威攝）

中秋探訪不會放寬

協會目前仍未收到政府通知，可放寬安老院舍探訪安排。早前有院舍曾計劃，在中秋節讓家屬預約探訪，陳志育指，因為元朗一家護老院再出現個案，因此業界中秋探訪安排不會放寬。但如果院友身體較弱，院舍仍會因應具體情況，嘗試在可行範圍下作酌情安排，如安排在獨立房間內會面等。

協會呼籲政府長遠規劃

協會執委李輝表示，由於疫情持續，政府應盡早作長遠規劃，如03年沙士之後，安老院舍設有2名感染控制職員，令到業界累積應對經驗。她又說，曾有業內人士提議，平時可定期做傳染病爆發應對演習，當出現疫情時，業界應對不至過於慌亂。

勞福局工作小組早前亦提出19項建議，擬提高對院舍要求。李輝感嘆，即使個別私人院舍環境不佳，但同樣正承擔照顧弱勢長者職責，若要完全跟從，擔心部分私人院舍會結業，認為政府有責任協助院舍改善環境。