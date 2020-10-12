數據素養教育是什麼？中學生欠整全數據思維　通識教師倡加強訓練

學校課程檢討專責小組於九月下旬（22日）發表新高中課程最後報告，建議維持通識科必修必考，但容許學生選擇不進行獨立專題探究（IES）。在進行IES分析數據時，從中亦能培養學生的數據素養（Data Literacy），在刪減IES必修必考的情況下，還有哪些課程能訓練學生的數據素養呢？在現今漸趨數據化的世界，學習數據對學生又有何重要？ 有執教鞭逾廿載、任教通識科超過十年的教師認為，課程下學生對數據的敏銳度普遍提高；而且不會迷信數據，會較警剔並查問來源；但相關訓練散落在不同科目，比較割裂。

研究將數碼素養分為五個關鍵領域，當中，資訊和數據素養的表現與其他能力相若。

在現今資訊及網絡世代，由分辨網上可信的數據及資料，到明瞭網絡私隱安全，每人每日都在面對大量數據。近年外國積極提倡數據素養，著重人們善用數據的能力，旨在培訓不單只技術上應用數據的能力，更包括面對數據時的心態，對數據安全的關注度。

數據素養（Data Literacy）指能夠閱讀、寫作及以數據作溝通的能力。根據學者（Carretero, Vuorikari, & Punie (2017)）的定義，數據素養分為三個程度，由基本的瀏覽、搜尋和篩選數據、資訊及數碼內容，到中等的評估數據資訊與數字內容，以及進階的管理數據資訊與數字內容能力。

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港大研究指初中學生數據素養能力達基本程度 但不足以處理較複雜工作

由香港大學帶領的「數碼公民素養的學習與評估」研究計劃於2018至2019年邀請2,000名小三、中一及中三級學生進行研究，首階段研究報告於四月發表，結果顯示大部分學生在資訊和數據素養與其他數碼能力關鍵領域的表現相若，均能掌握基本技巧。但是，學生於進階的數據素養能力表現較遜色（詳見下圖）。

各年級學生於不同難度的題目表現示例，可見中一及中三學生明顯比小三學生的能力高，但中三學生的能力只比中一學生略高。

報告指數碼能力是數碼公民能力的核心元素，大部分學生的能力不足處理較複雜的工作，例如評估資訊是否值得相關、適用或可信，以及利用多個及適當的關鍵詞，自行搜尋到精確的結果等。 此外，報告亦指出不同學校間的學生，以及同一所學校內的學生之間的表現均有很大差異。

通識科涵蓋數據素養教育

現時本港的中學課程中，數據素養未獨立成科，數據思維的相關訓練散落於不同科目如通識科、數學科之中。執教鞭逾廿載、自2009年開始任教通識科林老師表示，通識科中涉及數據思維的部分主要是獨立專題探究（IES）以及試卷中的數據題。

IES是一個以探究為本的獨立專題研習，學生需自行擬訂探究題目、資料搜集、整理、分析及製作報告。在搜集資料及數據的過程中，學生或需閱讀文獻、新聞、書籍等資料、製作問卷並收集數據，學生需具一定理解及處理數據的能力才可完成IES，這些能力是數據素養所包含的。

通識成科超過十年，其作為文憑試科目亦已九年。林老師認為，文憑試中對數據分析的考核，當初主要是要求學生從數據中得出大致趨勢，而近年課程加入更多比較，又要求學生從中分析社會問題，如人口老化如何影響政府施政等。而在IES中，則視乎學生所選擇的研究方式，林老師舉例，學生若選擇以問卷調查作分析，便可將問卷設計、收集收據、數據分析、得出觀察、圖表製作等都可一次過實踐。

至於學生表現方面，照林老師觀察，學生較擅長使用Excel等工具，因而在圖表製作方面表現較好；惟數據分析方面較易失分，容易將眼前現象簡單歸因，未考慮多重因素，亦少用多角度分析，「容易捉蟲。」

通識科主要考核學生從數據中分析趨勢、比較的能力。

學生數據敏銳度提高 習慣質疑會Fact Check

林老師續指，的確有些學生成績較好，有些學生成績沒那麼好，但他樂見整體學生比從前更會分析數據，中游學生對數據的敏銳度普遍提高；而且不會迷信數據，會較警剔並查問數據的來源及產生過程。他笑言，學生在數據素養的其他方面亦較自己一代好，以前的一代較易輕信報導，而新一代學生則明瞭所謂的權威資料也有可能出錯，大多習慣質疑，會嘗試Fact Check，「學生即使即時難判斷，也會有存疑之心。」此外，普遍學生亦能掌握網絡私隱安全方面的知識，如大致知曉Facebook如何收集及使用用戶的數據。

未有課程指引 數據素養訓練如早期IT教育

人人都談論數據，但不是人人都懂得或懂得教數據素養。林老師反思，現時的數據素養訓練，就如當年在中學普及資訊科技（Information Technology）般，僅散落在不同科目中，「比較割裂。」此外，林老師亦指出，由於沒有特定的課程指引，教法因人而異，如自己就傾向在教導IES研究方法時，解釋數據分析及解讀方法，又會與學生討論所採用的數據來源、分析方法是否合適；然而考試為本的教育現況下，亦有不少人會將數據分析視為答題技考。

▼近年中學文憑試考核理解及分析數據能力的通識科試題▼

林老師認為，科技發展迅速，數據素養作為綜合能力，學生獲得更多訓練是合理發展。他冀望，掌握數據思維能有助學生達致知情的決擇，又強調這是通識科目標之一，希望學生「有數有理、越辨越明」。