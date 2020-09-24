全球新型肺炎疫情反覆，包括歐洲多國、印度等地疫情反彈。《香港01》早前引述消息指，政府今日會將英國納入高風險地區，10月1日起由當地抵港入境人士需持有病毒檢測陰性證明。 根據約翰·霍普金斯大學最新分析，英國屬當前十大最受影響國家之一，近日接連錄得單日逾4,000人確診。而事實上，英國是本港輸入個案的最大來源地，截至9月23日本港1,576宗輸入個案中，有416人曾到訪英國，佔比達兩成六。

英國為本港輸入個案最大來源地

事實上，英國是本港輸入個案的最大來源地。衞生防護中心數據顯示，截至9月23日本港有419個輸入個案曾到訪英國，佔整體1,576宗輸入個案的兩成六。其次是印度、菲律賓，分別是191及166宗。

而政府現時根據《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），對曾到訪指定高風險地區人士訂明入境條件，包括需在預定起飛時間前72小時內，對2019冠狀病毒作病核酸測試，並且結果呈陰性等。現時指定的高風險地區包括：

孟加拉、埃塞俄比亞、印度、印尼、哈薩克斯坦、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、南非及美國。

高風險名單未完全涵蓋十大輸入個案曾到訪地點

而對比目前目前高風險地區名單，以及最多輸入個案（以及可能本地個案）曾到訪的十個國家及地區，可發現高風險地區名單中，僅涵蓋最多輸入個曾到訪地點的一半，並未涵蓋法國、西班牙、瑞士等近期疫情有所反彈的國家。

▼新冠疫情肆虐下的倫敦街頭▼

《香港01》早前報導，中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌、呼吸系統專科醫生梁子超均認為，政府應該同時把法國及西班牙列為高風險地區，因為兩地近日的確診數字比英國更多。梁子超指出，因應歐洲早前放寬防疫限制、社交距離等措施，疫情會出現反彈，加上年青人開學、重拾社交活動等，料未來歐洲其他地區都會出現爆發。他進一步指出，以上地點是熱門轉機地點，政府需要留意轉機人士也可能把病毒帶到香港。

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全球疫情反覆

根據美國約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至9月24日凌晨，全球有確診人數已超過3,100萬，逾97萬人死亡，共計188個國家受影響。

約翰·霍普金斯大學：英國屬當前十大最受影響國家

全球疫情反覆，近期包括歐洲多國、印度等多地疫情反彈。約翰·霍普金斯大學分析指，當前十個最受影響國家為：

印度、美國、巴西、西班牙、法國、阿根廷、哥倫比亞、俄羅斯、秘魯，以及即將被港府納入高風險地區的英國。

據上述機構統計，英國自9月起確診個案急促上升，近日接連錄得單日逾4,000人確診，同時七日平均數亦超過4,000。而此前英國在6、7月逐漸放寬社交限制措施，包括重開酒店、酒吧、餐廳及戲院，社交距離由兩米縮短至一米等。

另外，當地上一次疫情高峰出現在4-5月，在此之前，不少港人由當地返回本港避疫。英國至今共計有40多萬人確診，近4.2萬人死亡。

▼9月25日起重開處所及放寬措施▼