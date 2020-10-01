疫情下的中秋節　一文看清中秋公眾場地及公共交通服務安排

今天碰巧中秋節遇上國慶日，加上中秋節翌日、周六、周日，市民可享一連4天長假期。疫情當下，市民或會迎接近年最沒有節日氣氛的中秋佳節，當局為免人群聚集，康文署已取消在各區公園的中秋綵燈會及花燈擺設；而目的為驅走瘟疫，在中秋前後一連3晚舉行的大坑舞火龍傳統活動亦已取消。 不過康文署未有阻止市民賞月，各區公園將會如常開放，其中2個場地，包括愛秩序灣公園主題水景及仿漁棚、將軍澳單車館公園人工湖，會延長開放時間。 至於公共交通服務方面，港鐵今年中秋夜不設通宵服務，是自兩鐵合併以來，第2次未有在中秋夜提供通宵列車服務。至於九巴則會加強晚間時段部分地區的巴士服務。

康文署呼籲市民遵守限聚令和佩戴口罩的規例。（資料圖片）

各類公共交通服務安排︰

港鐵︰繼去年中秋節不設通宵服務，今年亦沒有通宵列車服務。

九巴︰在中秋節當日，會因應實際客量需求，增調資源加強油尖旺、觀塘及港島區晚間時段的巴士服務，方便市民出行，深宵線和通宵線將維持正常服務。

新巴及城巴︰因應客量情況，於10月1日至2日加強多條路線的班次服務，路線包括： 102、118、619、681、N118、N121、N122 及 N619；其他通宵路線亦會因應情況加強服務。

運輸署表示，各主要公共運輸服務，包括港鐵、專營巴士、電車、專線小巴及渡輪，會維持正常服務時間。營辦商會視乎乘客需求，在有需要時加強服務，而部分特別巴士路線亦會提供服務。

由於大型節日活動因應2019冠狀病毒病疫情而取消，中秋節期間港島及九龍區沒有相關特別封路安排。新界區部分地區，包括屯門、荃灣及馬鞍山，則有個別路段會實施封路安排及交通管制。

公眾場地安排︰

除公眾泳灘及燒烤場地外，康文署轄下公園及休憩設施大部分如常開放，部分場地於中秋節長假期將延長開放時間。詳情如下︰

愛秩序灣公園主題水景及仿漁棚（東區）︰明天（10月1日）開放時間延長半小時，開放時間為上午6時30分至晚上11時。

香港單車館公園人工湖（西貢區）︰明天（10月1日）開放時間延長3小時，開放時間為上午6時30分至凌晨2時。而10月2日開放時間則延長兩小時，開放時間為上午6時30分至凌晨1時。

而維多利亞公園中央草坪（灣仔區）︰10月2及3日的凌晨1時至2時會暫停開放，以進行清潔。

另外，康文署提醒市民請勿在場地內煲蠟、放孔明燈或亂拋垃圾，並會加派人員在相關地點巡邏，呼籲在場人士遵守限聚令和佩戴口罩的規例。

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各區中秋綵燈會、國慶煙花及大坑舞火龍已取消

因應新冠肺炎疫情，康文署今年取消在各區公園舉辦的中秋綵燈會和綵燈展，原定10月1日在維港舉行的國慶煙花匯亦取消。

大坑舞火龍原定在9月30日至10月2日舉行，為免群眾聚集，本年度活動取消。至於薄扶林村的舞火龍活動雖然會繼續，但民政事務局表示，今年薄扶林村傳統舞火龍模式將減至最低，不設鼓樂，亦不會招待外賓，只作龍頭及龍尾游村及參拜神位。