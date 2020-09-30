新冠肺炎｜運輸署再推的士及小巴司機免費檢測　首輪10月3日開始

因應新冠肺炎疫情，運輸署再為的士及公共小巴司機安排免費檢測，將分為兩輪檢測服務，首輪將由10月3日開始，次輪則由10月27日開始。運輸署會於全港設立共14個臨時檢測套裝派發及收集中心。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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運輸署今次為的士及公共小巴司機安排的免費檢測分為兩輪，每一輪將為期兩星期，首輪由10月3日起至10月16日，第二輪則由10月27日起至11月9日。

需要先於政府網頁登記資料

測屬自願性質，費用全免。的士及公共小巴司機可前往指定臨時檢測套裝派發中心，並出示有效的士或公共小巴司機證，以索取檢測套裝。司機需要先在政府網頁登記資料，並在自行採集深喉唾液樣本當日內，將樣本交回指定臨時收集中心。

檢測承辦商會將樣本送往化驗室作檢測，由於樣本瓶不會標示任何個人資料，檢測承辦商只會知悉樣本瓶編號，並不會收集個人資料。檢測結果呈陰性的司機，會收到政府的電話短訊通知，而檢測結果呈陽性的個案，會被轉交衞生署衞生防護中心跟進。

為鼓勵的士司機積極參與檢測，的士業界已推出「的士司機抗疫檢測名牌」計劃。的士司機可憑檢測呈陰性結果的短訊，到有關的士團體領取「的士司機抗疫檢測名牌」，並將名牌展示於的士車廂內當眼位置，方便乘客查閲。