鄧炳強：若不當差會做社工服務青少年　粗口辱罵警員或犯阻差辦公

警務處處長鄧炳強日前接受民建聯立法會議員葛珮帆的網絡節目「快問快答」訪問，今日（30日）葛珮帆上載訪問下集。被問及若警員不斷被粗口辱罵時可採取甚麼行動，鄧炳強表示，若情況發展至阻礙執行職務，則可以用「阻差辦公」罪名拘捕。 節目中鄧炳強被問及若不當警察的話會做甚麼職業，他指自己是讀社工出身，會選擇當社工，尤其有興趣服務青少年。

警務處處長鄧炳強日前接受民建聯立法會議員葛珮帆的網絡節目「快問快答」訪問。（節目截圖）

對於網上有人號召明日（10月1日）進行遊行集會，鄧炳強在訪問中表示，包括年輕人在內的任何人若想社會變得更好，他十分贊同該想法，但不能使用暴力、不能違法。鄧透露，於去年警隊招聘方面的確遇到困難，投考人數確有減少，但現時已逐漸回升。他又認為，香港仍是世界上最安全城市，他相信香港人十分善良，只要重拾守法意識，香港便會如往日般安全。

葛珮帆問及若警員不斷被粗口辱罵時，可採取甚麼行動，鄧炳強回應指，若情況發展至阻礙執行職務，則可以用「阻差辦公」罪名拘捕，並指警方確實有如此執法。

斥有人教被捕青少年緘默致失警司警誡機會

被問及若不當警察的話會做甚麼職業，1987年於香港中文大學社工系畢業的鄧炳強表示，自己會選擇做社工，他解釋自己是讀社工出身，很有興趣擔任青少年服務，發揮他們的領導才能及正向思維。他稱，若有18歲以下青少年犯罪，警隊會以較寬鬆的手法處理，例如若涉事青年承認罪行及有悔改之意，則可採取警司警誡，令他們不用留案底，由去年至今共有十多宗案件使用相關方法處理。他解釋，部分被捕未成年人被告知不要與警察交談，有律師跟進後亦不會交談，因此錯失警司警誡的機會。

被問及若警員不斷被粗口辱罵時可採取甚麼行動，鄧炳強表示，若情況發展至阻礙執行職務，則可以用「阻差辦公」罪名拘捕。（節目截圖）

喜歡「小丸子」：好可愛、有童真

但鄧炳強補充，是否採用警司警誡都要視乎案件的嚴重程度，「拎把刀拮人兩刀，梗係唔得。」隨後葛珮帆問：「掟汽油彈呢？」鄧回答：「掟汽油彈都好嚴重，可能會燒死人。」

另外，談及喜歡甚麼卡通人物時，鄧則表示自己喜歡《櫻桃小丸子》的主角小丸子，他解釋：「因為好可愛、有童真，做人有童真好緊要。」

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