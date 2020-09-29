鄧炳強避談陳同佳住安全屋　修改傳媒定義一周後見傳媒解畫

「台灣殺人案」疑犯陳同佳涉嫌在台灣殺害女友潘曉穎後逃回香港，潘母近日連番質問港府及香港警隊，為何讓陳同佳無限期入住安全屋。警務處處長鄧炳強今日（29日）出席油尖旺區議會後表示，由於涉及行動細節不便透露，重申警隊會經風險評估，才決定是否作出保護。 就警方上周修改《警察通例》內的「傳媒定義」，鄧炳強事隔一周首次現身解釋，他稱8月首次實行容許部份傳媒入封鎖線措施後，有媒體反映不夠客觀，在與個別傳媒討論後作出修定，認為沒有阻撓傳媒採訪工作。

警務處處長鄧炳強指，陳同佳住安全屋涉行動細節，不便透露詳情。（歐嘉樂攝）

調查12名遭廣東截獲港人是否涉跨境罪行

鄧炳強會見傳媒時，多次被追問陳同佳入住安全屋原因，鄧稱由於涉及警方行動細節，不宜透露細節，但指警方已就陳同佳涉及罪行作出調查及檢控，陳亦已服刑，強調警方會經風險評估，再決定是否對個別人士作出保護。

就12名港人涉嫌潛逃離境時被廣東海警截獲，遭扣押在深圳鹽田區看守所，鄧稱警方與內地有相互通報機制，若內地決定刑事拘留或捸捕會通知警隊，再由警隊報知家屬。鄧續指，警方正調查12人的跨境罪行，12人是通緝犯，當中11人棄保潛逃，涉嚴重罪行。

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警方早前修改《警察通例》內的「傳媒定義」，鄧炳強於數日後在民建聯立法會議員葛珮帆的網上節目解畫。新措施實施一周，鄧首次會見傳媒解釋，他指《警察通例》是警隊內部指引，於8月份已率先實行先導計劃，讓部份傳媒進入封鎖區，警方事後有與不同傳媒機構討論，有意見認為做法沒有客觀標準因而再作修改，其後有向四大傳媒協會及媒體解釋新措施。鄧重申，新措施無意阻撓採訪，但傳媒必須是進行採訪工作、沒有阻撓警隊執行職務及不對警員構成危險。

備有三張紙 寫有「非記者」涉犯刑事案

在今日的油尖旺區議會上，有區議員指警方修改《警察通例》內的「傳媒定義」，認為阻撓傳媒採訪，妨礙網媒發展。

鄧炳強回應說：「我唔係專業記者，唔能夠判斷咩係專業記者，至於着黃背心網媒，只要從事採訪，任何人都有採訪權利，就算市民都可以記錄發生咩事，我哋好歡迎，警方在陽光下做嘢，係唔會阻止你，但不能夠阻撓執法，對警方構成危險。」

他指警方過去在示威現場發現穿黃背心的「非記者」，並稱手上有三張紙，記錄了一些個案：去年7月有穿反光衣手持相機的人涉搶犯被捕；去年8月15日now新聞台曾澄清一名穿now背心人士非員工；去年9月有穿反光背心人士揮拳襲警；今年1月27日旺角有兩名穿黃背心人士沒有記者證，背包有避彈衣及鐳射筆；7月1日有女士穿黃背心但並非記者被捕；8月31日有男子同雪糕筒阻塞交通被捕，被搜出有記者證，將於11月上庭。