葉傲冬稱栢志高不尊重西九管理局董事　裝修項目造價驚人

西九管理局早前宣布，西九文化區管理局行政總裁栢志高將於今年11月28日提早離任。西九文化區管理局董事局成員葉傲冬今（10月1日）早在港台節目《千禧年代》表示，栢的合約原本有效至明年8月，而大部份董事會委員均同意他完約後不續約。他指，管理層成員之間漸漸失去互信，又指栢志高不尊重董事，提出的項目及裝修造價高昂。 而西九博物館前顧問小組成員、中大文化研究系客座教授何慶基稱，西九文化園區範圍大，董事局理應有就建設項目質詢，若出事不應只責怪一個人。

西九文化區管理局董事局成員葉傲冬稱，董事之間曾溝通對栢志高留任及離任的看法，故對他離任不感突然。他透露，栢志高的合約原本有效至明年8月，大部份董事會委員均同意完約後不續約， 但為了西九園區運作穩定、交接順暢等，董事均同意將他延任至2022年，但栢志高並不同意。

葉傲冬續稱，當初栢志高擔任營運總監，西九園區仍在建設階段，大家覺得他是合適人選；後來他轉任行政總裁，園區由建設變成營運階段，管理層成員之間漸漸失去互信。他批評，栢志高對於董事不尊重，大幅度修改原本設計好的項目，「造價高幾倍」；而栢志高在裝修建築物時，使用的公帑數字高得令人譁然，經商討後才發現可大幅減低。他認為園區未來需要不同人才管理，包括文化藝術及商業運作。

西九博物館前顧問小組成員、中大文化研究系客座教授何慶基直言，對栢志高離任「有啲震驚」，認為他應就事件作正式解釋。他又指，西九文化園區範圍大，若出事不應只責怪一個人，董事局理應有就建設項目質詢，「點解要爆大鑊先補鑊？有無其他人需要負責任？」