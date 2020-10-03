早產B小秋彥呼吸進步但腎衰竭惡化　父母：這段路但願能走一輩子

因心臟衰竭需緊急剖腹出生的一個月女嬰小秋彥，目前於瑪麗醫院留醫。她早前被診斷為腎衰竭，其他多個重要器官亦有衰竭。 她的父母今（3日）早在「想歸家的小秋彥」Facebook專頁表示，秋彥的腎一直退化，未有方法解決，血和呼吸卻進步了。病情上上落落，讓父母感到又苦又甜，父母希望網民繼續為她祝福或祈禱，讓她減少痛苦。

父母已簽署不進行心肺復甦法同意書

秋彥的父母在專頁表示，過去一星期，醫療數據反映她的腎一直退化，血和呼吸卻進步了。因此她維持極小量或無尿的狀態，但輸血次數減少，呼吸機氧氣度數下降了，顏色也變紅潤了些微。她的腎衰竭未有方法解決，父母已簽署不進行心肺復甦法同意書。在9月尾最後一次插肺喉，秋彥術後變得越來越虛弱，處境由「無得醫」「無得救」加多了「風險超高」，如有任何突發事件，都可能會帶走她。

秋彥的病情上上落落，讓父母感到又苦又甜。醫生很好，為她考慮周詳，常照顧父母的感受；護士亦很溫柔。醫生提醒父母，「追著1ml尿 和10ml尿的上落，沒有意義，徒添苦惱。」父母又稱，他們不輕言放棄，但仍然保留「放手」選項，而「放手」是目前最困難的事。「這星期收到的祝福，以及彥彥表癥上的微小進步，足以讓讓爸媽身心覺得可以再陪彥彥多一段路。」

父母稱，他們當餘下的每天都是最後一天這樣，「我們不知道這段路能走多遠，但願是一輩子，即便很短暫，我們也無憾。」他們希望網民繼續為秋彥祝福或祈禱，讓她留下或離開的過程減少痛苦。