愛護動物協會批評防虐待動物法例檢控門檻過高　促設中央諮詢機構

深井豪景花園在今年2月14日有30隻寵物懷疑被人掉落街道，導致18隻動物死、12隻受傷，警方當時拘捕兩名涉事單位住客。惟事隔半年後，警方指律政司在考慮證據後決定不提出起訴。 香港愛護動物協會主席關家穎今日（3日）指，現時本港與虐待動物有關的法例著重事後懲罰，但由於現行的檢控門檻過高，而執法部門在調查及檢控時又因欠缺專家支援，部分案件未能獲得充足的法律考慮。 關家穎希望律政司停止使用對動物法律沒有專門知識的外判律師處理案件；亦需設立一個中央諮詢機構，讓執法部門包括調查及檢控人員在跟進虐待動物的案件時，能小組徵詢意見，從而將與動物的身心福利狀況有關的所有細節，在調查與檢控時也納入考慮。

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香港何時才能真正成為一個「動物友善」城市？要邁向這個終點，為受虐動物討回公道只是一個最基本的起點，政府更需要在最高層次上，制訂整體的動物福利政策方針。 香港愛護動物協會主席關家穎

關家穎今日於港台節目《香港家書》說，忙於和愛護動物協會的同事，跟進豪景花園懷疑有動物被擲下的事件，相信律政司決定對事件不提出檢控，會令人擔心香港的動物保護法例不足。她指本港目前至少有10條與保障動物福利有關的法例 ，但針對防止虐待動物的卻只有一條，而且著重事後懲罰虐待動物者。

她認為，本港現行的檢控門檻亦過高。根據協會的記錄，每年約收到900宗虐待動物投訴，然而礙於檢控門檻較高，每年只能將約60宗個案提交警方立案跟進。她指愛協早已向政府提出，必須由事後懲處改為鼓勵事前積極防止。愛協亦希望政府能夠建立一個支援機制，向執法部門的人員提供專家意見，讓他們能更充分使用現時法例所賦予的權責。

關家穎指現時本港與虐待動物有關的法例著重事後懲罰，現行的檢控門檻亦過高。（資料圖片）

修例加入「謹慎責任」的積極措施

去年政府進行第169章條例修訂的公眾諮詢，關家穎指十分認同政府在今次的修訂中，加入了包括「謹慎責任」的積極措施，但更希望政府在正式草擬修訂內容時，能加入更明確的細則，如要求主人在可行的情況下，為所有寵物植入晶片，讓執法部門在有需要時能快速鎖定主人身份。

關強調動物法例是一個專門的領域，使用法例的人士不僅需要深入了解法例本身的精義，還需要深入理解立法所基於的意圖和不同概念，因此政府必須設立一個中央諮詢機構，讓執法部門包括調查及檢控人員在跟進虐待動物的案件時，能向一個包括動物福利專家、動物福利科學家及技術專家組成的小組徵詢意見，從而將與動物的身心福利狀況有關的所有細節，在調查與檢控時也納入考慮。

此外，愛協亦希望律政司停止使用對動物法律沒有專門知識的外判律師處理案件。她舉例指新西蘭便設有「動物福利小組」，負責起訴當地的農業動物虐待案件。