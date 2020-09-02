豪景花園虐畜案│30動物死傷遍地　愛協：憤怒失望、促延長起訴期

深井豪景花園虐畜案，逾30隻寵物被人殘酷掟落街導致18死12傷，兩男住客包括一名49歲男教師，涉嫌「殘酷對待動物」被警方拘捕，惟事隔半年後律政司考慮證據後，決定不提出起訴，事件引起公眾及動保人士憤慨及批評，有立法會議員質疑做法「放生」殘殺動物人士。 當日案發現場片段拍得，多具動物屍體包括貓、兔橫臥現場路面及坑渠，另外亦有受傷動物奄奄一息，有目擊事件街坊直言「滅絕人性，慘不忍睹」。愛護動物協會發聲明，指得知無人需要為是次極度殘酷對待動物的事件負上法律責任，感到非常難過、憤怒及失望，指已約見相關執法部門表達意見，游說盡快改善包括將目前只有6個月的起訴期延長。

案發現場片段拍得，動物屍體包括兔、貓等倒臥地上。

+ 5 + 5 + 5

事發於今年2月14日情人節下午，警方接報豪景花園山邊斜坡位置發現大量受傷動物及動物屍體，愛護動物協會人員於當日及其後兩星期共尋獲30隻動物，包括貓、兔、倉鼠、龍貓、鸚鵡等，15隻當場死亡，另外3隻其後重傷不治。49歲姓葉、任職中學體育老師男子其後到荃灣警署自首被捕，警方其後再拘另1名36歲姓蔡男子，2人涉嫌「殘酷對待動物」。據了解，被捕2人一同租住上址19座一單位。

街坊：應重新處理

有街坊於案發當日拍下現場片段，多具動物屍體及受傷動物，倒臥豪景花園對開山坡渠邊及路面位置，片段所見多隻貓及兔屍橫臥現場路面及坑渠，另外亦有受傷貓及鼠隻於地上奄奄一息。街坊蔡小姐表示自己亦有養兩隻貓，認為今次律政司不提告如同放寬處理，或會令未來發生更多同類事件，認為虐畜人士應該獲得懲罰。另一名街坊吳先生則表示「政府應該做返啲嘢，死咗咁多動物，（案件）係咪應該要重新處理過？」。

鄺俊宇：律政司有必要交代不起訴原因

立法會議員鄺俊宇認為案件罪證確鑿，涉事人士抵觸《防止殘酷對待動物條例》，批評政府放生殘殺動物人士，相信令愛護動物人士感到非常憤慨。鄺俊宇又指本港保護動物的法例嚴重過時及不足，但不代表政府什麼也不可以做，令人感到欠動物一個公道，「如此荒謬的案例，怎能教市民相信香港未來能朝保護動物生命的方向出發？」。鄺俊宇指動物生命同樣值得尊重，要求政府盡快將《動物保護法》提交立法會，同時認為律政司有必要向公眾交代不提告原因，並希望重新審視有關決定。

愛護動物協會發聲明，指得知無人需要為是次極度殘酷對待動物的事件負上法律責任，感到非常難過、憤怒及失望。愛協稱相信案中動物均是被飼養的寵物，發現地點為住宅範圍，這些因素均令人高度懷疑事件是一宗犯罪行為，「我們相信，這批動物絕對不會自行尋死」。

已約見執法部門 促延長起訴期

愛協又指於隨後半年調查期間，向警方提交了多份獸醫報告，包括指出動物死傷原因有可能與高處墮下有關，愛協指惟即使如何努力仍無法為死傷動物討回公道，「香港的防止動物受虐的法例及檢控程序是否需要重新檢視？」愛協指已約見相關執法部門表達意見，游說盡快改善包括將目前只有6個月的起訴期延長。

12生還動物可安排領養

愛協指當日協會督察在現場發現15具動物屍體，隨後兩星期再於附近檢獲共15隻生還動物，其中3隻及後因重傷死去。協會指已接獲警方通知，該12隻生還動物已被列作無法尋回主人的動物，可為牠們安排領養，部份動物明顯對人仍有戒心，協會同事需要付上更多時間陪伴才能讓牠們重新相信人類。