限聚令│不多於4人　張建宗：過去一周巡約2.5萬次　發逾200告票

新冠肺炎疫情情況反覆，限聚令下食肆每枱不可多於4人，以往若未有遵從或未有分隔，僅食肆負責人需要負法律負責，政府最新修訂可按限聚令票控違規食客，換言之無論食肆負責人或食客均有機會未遵從限聚令而被票控。 政務司司長張建宗今(4日)於網誌表示，政府各執法部門於過去一星期合共巡查約25,000次，發出超過200張定額罰款告票予違例人士。

張建宗指，近期疫情雖然有所紓緩，但仍是反覆，市民要繼續保持高度的防疫意識，避免疫情再次在社區爆發，令大家在過去兩個多月的努力付諸流水；而為增加阻嚇作用，食肆違反每張枱4人規定或沒有隔板分隔，以往只有負責人被罰，現時違規食客亦可被票控，每人罰款2,000元。

就相關情況，政府各執法部門在其負責處所範圍內的公眾地方已持續加緊巡邏和檢控，並不時採取跨部門聯合行動，以確保處所管理人及市民遵守相關法例要求，他指，過去一星期部門合共巡查約25,000次，發出超過200張定額罰款告票予違例人士。

張建宗指，在國家的關顧下，積極回應特區提出的請求和給予支持，短時間內大幅提升香港的病毒檢測能力，順利推動普及社區檢測計劃。(政務司司長網誌圖片)

研究持「健康碼」內地港人免檢疫回港 已進入最後階段

另外，他又指特區政府正積極與內地和澳門商討，讓持有2019冠狀病毒核酸檢測陰性證明的人士，利用「健康碼」的機制， 互相豁免14天強制檢疫安排，但本港要疫情穩定下來才能落實此安排。

張建宗指，政府會繼續以謹慎態度採取防控措施，而市民亦要同心抗疫，繼續努力保持個人和環境衞生，不宜鬆懈，政府亦正積極研究讓持有相關證明的內地港人免檢疫回港， 研究已進入最後階段。

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