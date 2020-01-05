【1.5上水遊行】上水商場店舖落閘如死城　商戶：估計生意減半

上水今日（5日）舉行反水貨遊行，遊行隊伍陸續抵達終點後，警指大批人群未有散去採取圍捕、制服行動，多人被拘捕。 防暴警員在圍捕行動期間亦封鎖上水廣場出入口，但仍有零星內地旅客在營業商舖內購物。不過，大部份商舖都已落閘，有職員形容商場出入口被封令顧客減少，「梗係大影響！」估計今日生意額較往常少一半。

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民主黨北區區議員與區內市民今日（5日）發起「和理行之不要水貨辦年貨」集會及遊行，遊行已獲警方發出不反對通知書。惟遊行隊伍抵達終點後，警方指現場人士未有即時散去，多次舉藍旗指人群涉非法集結，又指主辦單位已宣告遊行結束，其後約下午4時左右採取圍捕行動，於上水中心一帶及商場內制服多人。

圍捕行動期間 警封鎖上水廣場

在遊行路線附近的上水廣場內，多間商舖由下午3時起陸續提早落閘，估計逾八成商鋪提早關門。而圍捕行動期間，防暴警員亦封鎖上水廣場所有連接天橋出入口，商場僅餘少量零售商舖照常營業，顯得十分冷清。早前有示威者闖入的萬寧，則繼續營業，並有零星顧客購物，職員估計今日生意額降四成左右。

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另外，有連鎖化妝品商舖早於下午3時左右關店，至遊行完結後，有職員返舖整理帳目等事宜。職員表示今日遊行開始後，大批警員在商場的天橋外戒備，其後更封鎖大部分出入口，顧客對此卻步，認為生意「梗係大影響啦！」估計生意額較往常跌逾半。

內地客：影響唔大

不過，圍捕行動過後，警方於傍晚6時許解封上水廣場，有內地旅客無懼到商場購物，更向記者詢問那些商舖仍然營業。有旅客表示，今日稍早已到屯門區購物，到上水只是「補貨」，即使商場內多間商舖已關門，但亦無阻其購物計劃，直言「影響唔大」。

而在上水中心，下午時分曾有便衣警員入內拘捕多人。商場在警方完成行動後，大部份商戶未有再開門，人流稀少，僅剩少量商戶仍在營業。

而遊行路線途經的新康街、龍琛路，傍晚只有少量藥妝店營業，但都已「落半閘」，只得少量客人光顧，反而大部份食肆如常營業。現場所見，街上人流稀少，幾乎不見拖篋的旅客。