劏房租管小組展研究　涵標準租約可行性　明年上半年提交報告

劏房租務管制研究工作小組今日（3日）首次舉行網上公眾論壇。該工作小組主席梁永祥表示，已委派獨立專業人士及機構進行三方面專題研究，包括標準租約、法律框架等，小組料陸續在明年第一季完成報告。運房局副局長蘇偉文表示，目標是明年上半年盡快將報告呈交政府，會一系列考慮整體因素後訂立既定方向。 不少劏房戶致電節目指，正面對不合理的租金加幅、被濫收水電費、被迫遷及環境衛生問題等，有深水埗劏房戶反映同層一戶劏開9個劏房。有業主則憂慮推出租務管制會向租戶傾斜。

劏房租務管制研究工作小組今日（3日）首次舉行網上公眾論壇。（運房局Facebook專頁「運房點線面」截圖）

料明年第一季將有報告

運房局Facebook專頁「運房點線面」今日（3日）直播網上公眾論壇，劏房租務管制研究工作小組主席梁永祥表示，已委派獨立專業人士及機構，就社會、經濟及法律三方面進行專題研究，料陸續在明年第一季會有報告。測量師何鉅業表示，7月底已委派調研公司籌備有關居住質素及環境方面的研究，8月已敲定調研方向範圍及問卷訪問內容，9月初進行初步調查工作，今個月將全面展開，會與社會大眾會面，及到劏房戶探訪，料明年2月會完成工作。

律師彭韻僖表示，劏房租務管制研究已委託香港大學法律學院，探討業主及租戶的議價能力，是否需要法律介入過程，及參考外國經驗，最快可於明年初呈交報告予小組主席。經濟方面的研究委託香港中文大學經濟學系副教授莊太量。

租戶︰加租千元、濫收水電費、被迫遷

租住劏房6年的黃女士表示，每年都加租，水電費亦比獨立單位貴3倍，今年被要求搬遷，惟她兩夫妻幾個月來的收入僅萬多元，無力應付搬遷費，最後被「坐地起價」加租千元至月租5,500元。劏房戶葉女士表示年年加租，加幅由500元至1,000元，拒絕會被威脅即時中斷租約。租戶許先生指出，劏房租金水平在十年間持續上升，有劏房戶被收取2、3元一度電。

現居於百多平方呎劏房的郭先生表示，其單位有滲水蟲害問題，令其小朋友有皮膚問題。深水埗劏房戶賴女士表示已租住現址3年，同層有一戶間開9個劏房，現時突然被迫遷，但未退還按金，希望可以規管給予搬遷期。

有網民意見認為租務管制應擴展至不同類型住屋，及可否限定收取一個月按金。有劏房戶反映最大渴求是獲分配公屋，亦有劏房戶反映輪候公屋期間的問題。

業主︰憂租管傾斜 偏袒「租霸」

聽眾業主陳先生稱目前經營「套房」，反對設租務管制，認為自由市場下，租務管制傾向租戶，會偏袒「租霸」。經營「套房」的業主陳小姐表示，遇到「惡租客」以單位設施問題為由，租住第一個月起已拒交租。陳小姐表示，現時已向土地審裁處申請收樓，惟過程需時，並衍生清潔及維修費。她認為在租務管制上應有條款規管租客責任。

市民︰政府立場搖擺 質疑規管能力

觀塘區議員、公屋聯會委員龐智笙致電表示，建議強制安裝獨立水電標打擊濫收費，給予劏房戶優先續租權，並設立標準租約，並倡設租金津貼。民建聯柯創盛亦致電反映，市面上立租約五花百門，不利於租客，促小組考慮設標準租約，提供租約藍本，及研究劏房租管。

市民黃先生認為，香港房屋供應不足，惟基層居住問題迫在眉睫，故須從法律上規管劏房租務、水電收費、衛生問題。市民劉女士認為應規管劏房的面積及呎價。市民黃先生關注，即使引入法律框架規管劏房租管，如何落實執行及規管能力，以及劏房政策的延續問題，每屆政府對劏房的存留及應對政策有不同取態。

運房局副局長蘇偉文回應指，目標是明年上半年盡快將報告呈交政府，會一系列考慮整體因素後訂立既定方向，「政府本身就係連續嘅個體。」

小組成員申報經營劏房

另外，香港天主教正義和平委員會幹事黎汶洛亦致電，建議小組舉行實體的公眾諮詢論壇，因不少基層未必有網絡設施，黎汶洛亦促請小組各成員披露他們現時有無持有劏房物業，以釋除利益疑慮。梁永祥表示，小組成員當中只有香港業主會會長佘慶雲有經營劏房。小組在直播中即席申報時，亦只有佘慶雲申報持有劏房。

梁永祥籲勿視租管為「洪水猛獸」

梁永祥回應聽眾指，未來會因應疫情，期望下次可以與公眾面對面對談，「業主同租客各有苦況。」對於業主對租管有成見，他承諾報告是持平及會改善到現況。有關意見在此前探訪已了解過，「無一樣嘢無聽過。」

梁永祥表示，他絕對認同長遠解決方法是覓地興建更多公屋，「但平均每一個申請人需要等候5.4年時間裡面，需要消化等上樓嘅劏房戶，換句話，劏房有一段時間裡面成為必需品。」他指出，即使興建更多公屋後，「是否可以將劏房戶清零呢？或者將條隊去清零呢？我個人相信係無乜可能。」

他相信，劏房在未來一段時間仍會作為輪候公屋前的「跳板」。他強調，小組工作並非確立劏戶的合法性，合法與否是視乎個別個案，現時房屋問題下，不會完全取締劏房，小組工作目標之一是研究標準組約，亦呼籲各方勿視租管為「洪水猛獸」，研究得出的方案為求方方面面達到「合理」，「租客要交合理的租，業主要提供合理居所。」