調查發現業主常用「街招」放租劏房　按金連上期較地產中介低

有團體的調查發現，業主比地產中介更常用街招形式招劏房租戶，成功以電話直接聯絡到的業主租盤，均只收取一個月按金，地產中介普遍傾向「兩按一上」。 惟街招上的租盤逾半失效及資訊不完整，有葵涌居民反映有劏房放租內容誇大其辭，與地產中介見面時才知要預交三個月租金及千元水電費。 該團體建議，放租宣傳應受監管，包括須明確列出單位實用面積、租金按金費用、放租人士身份等，如地產中介姓名及所屬公司，加強保障租客的知情權。

葵涌劏房居民大聯盟調查發現，業主常用「街招」放租劏房。（葵涌劏房居民大聯盟facebook截圖）

租盤街招有效仍得一半

葵涌劏房居民大聯盟今日（3日）公布，他們於8月10日至9月10日，在葵涌區內收集了42張沒有重覆的出租單位街招，全部都無標示放租日期，當中有10張街招無法聯繫，有11張街招上的單位實際上已租出但仍張貼，即最終能夠透過街招獲取有效租盤資訊的只有50%。

該團體成功聯絡到32名招租人士，當中21位為業主、11位為地產中介，惟有一半人不願在電話中回應按金及上期金額，要求租客見面詳談。調查結果顯示，有12位業主均只收取一個月按金，而11位地產中介當中逾半收取兩個月按金。

「兩按一上」月租三千要一筆過付九千

街坊梁先生表示，放租宣傳內容不實，如單位實用面積比街招形容細逾10平方呎等；另曾循地產中介找租盤，惟到簽約時被要求支付三個月租金及預繳1,000元水電費用。街坊劉女士表示，雖然劏房只須3,000元月租價錢吸引，惟經中介須一筆過支付9,000元，「唔交兩按一上，唔畀租約。」

該團體表示，現時地產中介普遍傾向收取「兩按一上」，以確保租客的經濟能力及保障放盤業主的權利，然而對於基層家庭來說是沉重負擔，還要應付龐大的搬遷費、地產中介佣金等，租屋成本較透過直接聯繫業主高。

該團體建議政府制定指引，增加招租透明度及監管宣傳，須明確列出單位實用面積、租金按金費用、放租人士身份等，長遠建議設立法定標準租約，保障業主與租客的租務關係。