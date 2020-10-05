8.31事件半周年　向焚燒垃圾桶投紙張　荷蘭男與港男被判囚4個月

今年2月29日晚上有大批市民往港鐵太子站外紀念「831」事件，當晚一名採購經理及一名荷蘭籍教師在旺角，把紙張投入已焚燒的垃圾桶而被控一項縱火罪。二人早前認罪，今（5日）在九龍城法院判刑。裁判官梁嘉琪指雖然二人均沒有同類案底，但縱火畢竟是嚴重罪行，法庭需要判處具阻嚇性的刑罰，故最終判處二人4個月監禁。

本案兩名被告為鄧振強（42歲，報稱採購經理）及荷蘭籍男子DE BRUIN Edgar Willem Aart （31歲，報稱教師），他們同承認一項縱火罪，指他們於2月29日在旺角山東街與洗衣街交界，無合法辯解而用火燒毀屬於香港政府的一個垃圾桶。

裁判官指 需判具阻嚇性的刑罰

辯方替兩名被告求情時指，兩名被告均沒有同類案底，第二被告則因受酒精影響，沒有考慮後果下犯事，現在已感到十分後悔，更遭還押三個半月，故祈法庭輕判。辯方又指，涉案火勢不大，沒有對人命或財產造成破壞，而被告二人亦沒有使用任何助燃劑加大火勢，故希望法庭考慮二人的良好背景作進一步輕判。

梁官判刑時指，縱火為嚴重罪行，法庭需要作出據阻嚇性的刑罰，故以六個月監禁為判刑起點，因二人於第一時間認罪，扣減兩個月刑期，最終判決兩名被告四個月監禁。

案件編號：KCCC 346/2020