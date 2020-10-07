新冠肺炎│復課後首現學生確診　迦密主恩中學今明停止面授課堂

復課不足一個月，學校再次出現學生確診個案！將軍澳迦密主恩中學向家長發通告，有一名學生確診新冠肺炎，全校停止面授課堂。校方在接受查詢時，指不便透露學生班級，亦未有交代其最後上課時間。 另外，有家長群組瘋傳保良局顏寶鈴書院一名中一學生初步確診，記者就事件向校方查詢，校方表示今早聯絡上相關家長，指學生現正留院等候檢測結果，需時三至五天，學校現時如常運作。

按圖即睇近日有家長、學生及職員確診及懷疑確診學校名單：

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迦密主恩中學今明停止面授課堂 教育局建議停課14天

迦密主恩中學昨日（6日）向家長發通告，指晚間接獲通知，一名學生確診新冠肺炎，將按教育局及衞生防護中心的指示，由2020年10月7日起至2020 年10月8日暫時全校停止面授課堂及校內活動共兩天，以進行校舍全面清潔及消毒，並待衞生防護中心進一步指示。今天改由網上授課，中六補課照原定安排。校方在接受記者查詢時，指不便透露該名學生班級，亦未有交代其最後上課時間。

將軍澳迦密主恩中學向家長發通告，表示一名學生確診新冠肺炎。

根據教育局於9月初更新的《學校健康指引》，當學校有職員或學生確診新型冠狀病毒，或被界定為確診個案的密切接觸者，需即時通報校方及教育局。若衞生防護中心證實有教職員或學生確診新冠肺炎，建議學校應暫停面授課堂及校內活動十四天，清潔及消毒校園，並按需要為全校學生及職員進行病毒測試。

按圖即睇放學入屋防疫步驟：

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疑有學生中招 保良局顏寶鈴書院：等緊檢測結果

另外，今早家長群組瘋傳土瓜灣保良局顏寶鈴書院一名中一學生初步確診新冠肺炎，相關家長正嘗試聯絡學校，對事件感到抱歉，並呼籲其他家長多留意小朋友的身體狀況。

記者就事件向校方查詢，校方表示今早7時半聯絡上相關家長，指學生現正留院等候檢測結果，需時三至五天。學校未有接獲衛生防護中心通報，現時如常運作，惟校方未有交代涉事學生所屬年級及現時身體情況。

保良局蔡繼有學校 有學生胞姊懷疑確診

保良局蔡繼有學校一名學生的胞姊昨日初步確診新型肺炎，而在第二次檢測結果初步為陰性，有關學生需自我隔離及接受檢測，待有陰性結果才可回校，學校暫未有停止面授安排，記者就此事向保良局蔡繼有學校，至截稿前仍未獲回覆。

聖傑靈女子中學有學生為新冠肺炎個案緊密接觸者

學校今早發通後指一名中五學生於 10 月 6 日晚上確定為新冠肺炎個案的 “緊密接觸者” 。10 月 7 日及 8 日學校需要關閉兩天進行全校消毒。10 月 7 日無需上課，而10 月 8 日改為網上課堂，之後的上課安排，校方會在接獲衛生防護中心最新消息後會盡快通知。

按圖即睇校園防疫細節：

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外出用餐時，醫生建議：