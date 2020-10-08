皇都戲院｜新世界統一業權　將復修「蟬迷董卓」浮雕　建文化綠洲

皇都戲院大廈在今日（8日）公開拍賣出售，新世界以底價47.7億元投得，成功統一所有業權，成為歷來最大宗單一強拍個案。 新世界表示，將會啟動皇都戲院保育計劃，指會盡力保留及復修該幢一級歷史建築，包括天台俗稱「飛拱」的桁架建築，並會研究復修門外的「蟬迷董卓」浮雕。新世界又指，希望保育能令皇都戲院重生，日後會發展為文化藝術表演場所「文化綠洲」，舉辦不同國際級文化活動。

8月24日，新世界申請北角皇都戲院強拍獲批。（張浩維攝）

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保育團隊聘用三公司

新世界指，集團已聘請國際及本地精英建築保育團隊，包括負責復修「大館」的英國建築事務所Purcell ；負責牛津大學威斯頓圖書館及倫敦國王十字儲氣罐改造項目的英國建築事務所WilkinsonEyre；以及曾參與雷生春、中電總部等保育項目的香港創智建築師(AGC)公司。新世界亦會為保育計劃成立顧問委員會，吸納保育專家的意見。

將盡力保留「飛拱」桁架建築

新世界指出，在11月中完成法律程序成為業權持有人後，待建築保育團隊進入皇都戲院，進行全面及仔細的勘探工作，才能擬定出詳細保育及發展兼備的方案。

新世界強調，皇都戲院是香港碩果僅存、歷史最悠久的大戲院，而天台的拋物線型拱橋式桁架，更是舉世無雙的獨特設計，故將盡力保留天台俗稱「飛拱」的桁架建築。

皇都戲院屋頂上呈拋物線型的混凝土拱架設計為建築特色之一。（資料圖片／林若勤攝）

新世界表示，團隊會盡力保留整個皇都戲院建築及天台桁架。（新世界圖片）

復修「蟬迷董卓」浮雕 展出戲院告示牌等文物​

新世界又指，正門上方「蟬迷董卓」的浮雕，由於多年來缺乏保養，且部分已破損，團隊將盡力研究復修。

新世界說，已開展皇都戲院的文物搜集及口述歷史計劃 ，暫時已收集到幾百件與皇都及北角一帶有關的文物，包括戲院告示牌、當年與片商簽訂的協議等，並會將有關收集得來的文物，於日後的皇都戲院內展出。

集團亦將重塑戲院部分，希望發展為文化藝術表演場所，舉辦國際級文化活動。

皇都戲院入口上方的大型「蟬迷董卓」浮雕，亦是戲院最為人熟悉的標誌。（資料圖片／林若勤攝）

鄧麗君曾登台 1995年​發生四級大火

新世界指出，皇都戲院前身為璇宮戲院，由香港娛樂業鉅子、萬國影片公司集團創辦人歐德禮 （Harry Oscar Odell）於1952年建造。 1959年易手後改名為皇都戲院。曾在此場地演出的世界頂級大師或組合，包括英國作曲家Benjamin Britten與男高音Peter Pears、小提琴家 Isaac Stern、日本松竹歌舞團、維也納兒童合唱團、歌后鄧麗君等，大多數演出均為香港首演。

此外，香港首辦的日本電影節就是在皇都戲院舉行，外語經典電影如《仙樂飄飄處處聞》、《沙漠梟雄》以及多部港產片，均曾於皇都上映。

新世界又指，50年代後期，皇都戲院地下停車場改建成零售商鋪及餐館後，成為香港早期一站式娛樂地標。不過，皇都戲院經歷過多次改建，1995年更發生四級大火，令皇都不少地方變成頹垣敗瓦。皇都戲院於1997年結業，其後被改建成桌球室，戲院及超等座部分，都已被廢置。

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