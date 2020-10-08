衞生署：源頭不明確診個案增　疫情現反彈警號　研4區設檢測中心

本港第三波的新冠肺炎疫情在短暫放緩後再現反彈之勢，今天（8日）再增18宗確診個案，當中14宗屬本地個案，有1宗屬於感染源頭不明個案。 衞生署署長陳漢儀今天表示，近日疫情有惡化趨勢，不明源頭個案明顯上升，屬反彈的警號，情況令人憂慮。 她指，政府決定加強在門診派發檢測樣本瓶，明天起派發的時間將延長至每天上午9時至下午5時。政府正研究在個案、群組較多的地區設立檢測中心，暫時選址在葵涌、九龍城、尖沙咀、灣仔4個地區。 她又指，政府留意到有市民在酒店開派對，已提醒業界加強執行防疫措施，不建議不同家庭的人同住房間。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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陳漢儀稱，在9月25日至10月1日有8宗本地個案，但在10月2日至8日就增至35宗，疫情有惡化趨勢；而不明源頭個案由3宗增至近7天的12宗，佔20%，「明顯上升趨勢，係反彈警號。」另外，近日有確診者病毒量高，她認為情況令人憂慮。

她指，政府決定加強在門診派發檢測樣本瓶，早前派發時間為早上7時半至8時半，由明天起，派發的時間將延長至周一至周五，每天上午9時至下午1時，及下午2時至5時。另外，政府正研究在個案、群組較多的地區設立檢測中心，暫時選址在葵涌、九龍城、尖沙咀、灣仔4個地區。

衞生署署長陳漢儀今天表示，近日疫情有惡化趨勢，不明源頭個案明顯上升，屬反彈的警號，情況令人憂慮。 （盧翊銘攝）

她又指，政府留意到有市民在酒店開派對，已約見業界，提醒他們嚴格執行防疫措施，政府亦已加強了防疫指引，提醒要有社交距離，不建議不同家庭的人同住房間。至於近日確診者比較多屬泰裔人士，政府已聯絡泰國領事館協助，向在港的泰裔人士派發檢測樣本瓶，在泰裔人士較多聚居的九龍城區，九龍城的民政事務處亦已聯絡非政府機構派發樣本瓶。