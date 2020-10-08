新冠肺炎疫情持續，重創香港經濟。政府發言人日前（7日）表示，保就業計劃合共向約12.5萬名僱主，批出第二期工資補貼，涉及合共318億，承諾受薪僱員人數約133萬。不過，當中12%，即1.54萬名僱主首期違規，包括未有於6月或7月把補貼全數用於支薪，或實際受薪僱員少於承諾人數。

HK01資料圖片（盧翊銘攝）

新冠肺炎疫情持續，衝擊香港經濟。政府統計處公布，4月至6月經季節性調整的失業率為6.2%，創逾15年新高；就業不足率3.7%，為接近17年來的高位。有網民大呻公司逼同事放無薪假，有的甚至被裁員。

有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」分享，有讀者曾向她訴苦指，最近因經濟不景遭遣散感到徬徨之際，卻換來家人一句「總之家用唔可以少就得啦」。一眾剛畢業的孝順仔女，若不幸被裁或減薪，家用方面應如何處理？

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市道低迷，就業市場緊張，失業率亦創逾15年新高。面臨突如其來的失業，心裡總不免感到忐忑不安。臨床心理學家鄒凱詩分享5個小方法，助大家走出失業的陰霾。

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