皇都戲院｜戲院活化藝術表演場地　顧問會成員：期望可聯繫社區

北角皇都戲院大廈今天（8日）進行強制拍賣，由申請的新世界發展旗下公司投得，新世界發展隨即宣布啟動保育計劃，將盡力保育整座戲院和天台飛拱的桁架建築，以及保留戲院用作表演場地。 本身是建築文物保護師的皇都戲院項目顧問委員會成員吳韻怡表示，期望方案着重社區連繫，讓市民將來可進內使用場地和參觀。

角皇都戲院大廈進行強制拍賣，投得的新世界發展宣布啟動保育計劃，將盡力保育整座戲院和天台「飛拱」的桁架建築。（李澤彤攝）

皇都戲院的前身璇宮戲院是在1955年落成單幢式戲院建築，於1959年加建住宅和商場部分，為名為皇都戲院大廈，戲院被古諮會評為一級歷史建築。

本身是建築文物保護師的皇都戲院項目顧問委員會成員吳韻怡表示，戲院屬戰後現代主義建築，根據其功能設計，戲院堂座不可有支柱，故以外露「桁架」吊起樓板，她認為戲院外型和「桁架」等一級歷史建築部分須保留。戲院是本港最具歷史的劇院式建築，正門上方大型浮雕設計亦著名。

她指出戲院結業，雖然已改為桌球會，但只加建假天花和平整地台，對結構影響不大。惟目前尚未落實具體的保育方案，事前勘探工作有待進行。

吳韻怡的媽媽曾在皇都戲院商場經營童裝店，她由幼稚園到中學有不少日子在皇都戲院大廈度過。（李澤彤攝）

吳韻怡的媽媽曾在1984至1997年皇都戲院商場經營以她名字為舖名的童裝店，她由幼稚園到中學有不少日子在皇都戲院大廈度過。她放學會到媽媽店裏，小時候在椅子上睡午覺，會和附近商戶子女在商場和戲院「超等位」大堂玩耍。

她仍清楚記得皇都戲院最後一場電影是在1997年2月一個晚上9時半上映，她當年特意和家人去看成龍主演的「一個好人」，她還有保留戲票。因為以前常常看戲，她最想保留最具代表性的戲院，活化方案若然能保留堂座和「超等位」樓座，以及熒幕和舞台，可呈現歷史。以大館為例，她認為保育戲院時，新舊建築應要明顯區分得到。

除了原位保留戲院上述建築特色，吳韻怡期望將來方案着重社區連繫，讓市民將來可以使用和參觀場地。

商場內的一間西裝店「輝煌洋服」現時仍有營業，老闆曾先生未知會否有賠償方案。（李澤彤攝）

商場內的一間西裝店「輝煌洋服」現時仍有營業，老闆曾先生表示租約今年年底屆滿，未知會否有賠償方案，未能聯絡業主，希望會有賠償。