長者安居協會︰部分認知障礙長者未辨識或欠照顧　推導航計劃支援

本港人口老化越趨嚴重，有關注組織曾估計，本港每10名70 歲以上長者，便有1人患認知障礙症；85 歲以上群組，患認知障礙症比率更高達三分一。長者安居協會表示，根據相關數據推算，其長者用戶中目前已獲辨識，即已診斷或懷疑認知障礙症患者只有約一成，相信社會有大部分長者，仍未知道自己可能已有認知障礙症。 協會關注社會有大量認知障礙症患者未獲照顧，尤其中產長者獲得的支援甚少，協會將推出為期兩年計劃，提供多項支援患者及照顧者的服務。

長者安居協會行政總裁王虹虹（左）相信，有大部分70歲以上的長者，不知道自己患有認知障礙症。（機構提供）

長者安居協會行政總裁王虹虹表示，若按香港認知障礙症協會的推測估計，目前長者安居協會約 7.4萬名用戶中，可能約有1.4萬人患認知障礙症，惟目前已知確診及懷疑患者其實只有約一成。她相信，有大部分70歲以上長者，不知道自己已患認知障礙症，關注有關長者未獲支援及照顧。目前政府資助機構雖有向患者提供社區支援，但針對中產長者的服務相對較少。

長者安居協會將推出為期兩年的「一線通腦健康導航計劃」，希望能提供補遺作用為長者提供支援。協會的平安鐘服務熱線中心職員，已完成由香港認知障礙症協會提供的相關培訓，能支援認知障礙症患者。團隊可用電話形式，免費提供快速認知障礙症評估，以便及早發現及跟進，有需要時將個案轉介醫生。現有平安鐘用戶，若懷疑自己有認知障礙問題，亦可接駁服務熱線中心預約快速測試。

協會另提供智能手錶服務，可配合認知障礙症患者及照顧者所需，包括設四重定位系統，可精準偵查用戶行蹤，為走失用戶作定位追蹤和主動呼喚。