宏利員工訪China Secret、Virgo後初步確診　周五大型講座需取消

宏利香港一名員工初步確診新型冠狀病毒肺炎，衞生防護中心透露，患者曾到過爆疫酒吧尖沙咀「China Secret」及同區另一酒吧「Virgo」，同行有一朋友已確診。 宏利發言人回覆查詢時確認，一名保險代理人初步確診，正留醫治療，網上消息指出，宏利將於明日（9日）在宏利金融中心舉辦一場逾百人參與的大型事業講座。宏利發言人證實事件，染病代理人團隊的所有大型會議或活動已取消，包括原定明日舉行的事業講座。

衞生防護中心透露，今日的初步確診個案當中，有一名患者是宏利一名員工，曾到過爆疫酒吧尖沙咀「China Secret」及同區另一酒吧、位於金馬倫中心3樓的「Virgo」，同行有一朋友已確診，個案編號第5148號。

宏利發言人回覆查詢時透露，今日得悉一位代理人確診新冠肺炎，正留院接受治療，情況穩定。患病的代理人最後於10月5日曾返回辦公室，公司已按既定程序關閉所渉及的辦公室樓層，並於今天內徹底清潔和消毒。

宏利透露，染疫代理人團隊的大型會議或活動已取消，包括上圖中的事業發展講座。（網上圖片）

有網民指出，宏利將於明日晚上7時、在宏利金融中心A座13樓舉辦一場逾百人參與的大型事業講座。宏利發言人透露，染病代理人團隊的所有大型會議或活動已取消，亦包括原定明日舉行的事業講座。

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