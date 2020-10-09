新冠肺炎｜許樹昌：早前自願檢測反應不佳　倡特定群組強制檢測

本港新冠肺炎疫情有反彈跡象，昨日新增14宗本地感染個案。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今（9日）早在港台節目表示，早前的士司機及外傭自願檢測的反應不佳，特定群組強制檢測是重要方向，「唔駛慢慢收樽仔」。許樹昌指，政府需平衡疫情控制及業界生存的空間，需再觀察疫情變化，再考慮是否需要收緊處所限制，現階段亦未需要停課。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，近日本港的確診個案 數字上升，源頭不明比例高 ，情況令人擔心，「好難搞，因為相關密切接觸者都搵唔到。」第三波疫情一直都未斷尾，代表社區多個層面仍有隱形傳播鏈。

許樹昌認為檢測很重要，醫管局延長普通科門診診所派發樣本收集包的時間是好事，「方便就自然多人去」。政府計劃在四個區設立臨時檢測中心，他相信當局已有相關經驗，可在短時間內動員大量醫護人手應付。至於特定群組強制檢測，許樹昌形容是重要的方向。他稱，早前的士司機及外傭自願檢測的反應不佳，未來可視乎爆發群組實行強制檢測，「唔駛慢慢收樽仔」。

收緊處所限制方面，許樹昌指，政府需平衡疫情控制及業界生存的空間，這次放寬措施已比6月來得慢。他又說，酒吧群組令人擔心，酒店被當成派對房間同樣令人擔心，未來需繼續觀察疫情變化，再考慮收緊防疫措施。對於有學生相繼確診，他認為停課的影響很大，現階段未需要實行，倘出現明顯社區爆發再停課。