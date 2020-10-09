宣道小學教師遭釘牌｜校長發信感激家長支持　冀給予時間撫平傷痛

九龍塘宣道小學一名教師被指其設計的教材，「有計劃地散播港獨」意識，遭教育局永久「釘牌」，事件引起廣泛爭議討論。該校校長吳麗芬昨日（8日）向家長發信稱，對事件深感遺憾和難過，不過近數天收到很多家長和校友的電郵、慰問卡，表達對學校、教職員的尉問及支持，就此心感安慰。她表示，希望可給予時間校方「撫平傷痛，守護著我們的老師，讓學生在一個寧靜的環境下繼續學習」。

吳麗芬以「上下一心 跨越困難」為題向家長發信。她表示，近日收到很多家長及校友的電郵、信件和慰問卡，支持和慰問學校、教職員，就此心感安慰，形容「錦上添花易，雪中送炭難」。

吳麗芬續稱，在風飄搖的日子，一直謹記學校的使命，「教養孩童，使他走當行的道，就是到老他也不偏離。」她表示，希望以學校的福祉為大前題，給予校方時間「撫平傷痛，守護著我們的老師，讓學生在一個寧靜的環境下繼續學習」，並強調老師、職員必定謹守崗位，讓學子可在和諧和關愛的環境中成長。

在信中結尾，吳麗芬表示，相信風雨後必見彩虹，並代表全體同工感謝家長對學校的鼓勵和愛護。

▼校長全信內容▼