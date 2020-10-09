宣道小學教師遭釘牌｜校長發信感激家長支持　冀給予時間撫平傷痛

撰文：黃偉倫
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九龍塘宣道小學一名教師被指其設計的教材，「有計劃地散播港獨」意識，遭教育局永久「釘牌」，事件引起廣泛爭議討論。該校校長吳麗芬昨日（8日）向家長發信稱，對事件深感遺憾和難過，不過近數天收到很多家長和校友的電郵、慰問卡，表達對學校、教職員的尉問及支持，就此心感安慰。她表示，希望可給予時間校方「撫平傷痛，守護著我們的老師，讓學生在一個寧靜的環境下繼續學習」。
吳麗芬以「上下一心 跨越困難」為題向家長發信。她表示，近日收到很多家長及校友的電郵、信件和慰問卡，支持和慰問學校、教職員，就此心感安慰，形容「錦上添花易，雪中送炭難」。
吳麗芬續稱，在風飄搖的日子，一直謹記學校的使命，「教養孩童，使他走當行的道，就是到老他也不偏離。」她表示，希望以學校的福祉為大前題，給予校方時間「撫平傷痛，守護著我們的老師，讓學生在一個寧靜的環境下繼續學習」，並強調老師、職員必定謹守崗位，讓學子可在和諧和關愛的環境中成長。
在信中結尾，吳麗芬表示，相信風雨後必見彩虹，並代表全體同工感謝家長對學校的鼓勵和愛護。
▼校長全信內容▼
各位宣小摯愛的家長：
上下一心 跨越困難
有關近日傳媒報導本校教師遭取消資格一事，本人對此事深感遺憾和難過，我相信大家都為事件感到痛心。
「錦上添花易，雪中送炭難」，這幾天收到很多家長和校友的電郵、信件和慰問卡，對學校、老師和職員予以衷心的慰問和支持，本人心感安慰。盼望以宣小的福祉為大前題，給予我們時間撫平傷痛，守護著我們的老師，讓學生在一個寧靜的環境下繼續學習。
在風雨飄搖的日子，一直謹記學校的使命 - 「教養孩童，使他走當行的道，就是到老他也不偏離。」箴言22:6。讓我們仰望上帝，藉著主的愛和真理教導我們的孩子。老師、職員們必定謹守崗位，讓孩子可以在和諧和關愛的學習環境中茁壯成長。
我相信風雨過後必見彩虹，願天父的恩典與宣小同在！
謹此衷心代表全體同工感謝家長們對學校的鼓勵和愛護！
耶和華為牧者 (詩第23 篇)
1. 耶和華是我的牧者，我必不致缺乏。
2. 他使我躺臥在青草地上，領我在可安歇的水邊。
3. 他使我的靈魂甦醒，為自己的名引導我走義路。
4. 我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因為你與我同在，你的杖、你的竿都安慰我。
5. 在我敵人面前，你為我擺設筵席，你用油膏了我的頭，使我的福杯滿溢。
6. 我一生一世必有恩惠、慈愛隨著我，我且要住在耶和華的殿中，直到永遠。
吳麗芬女士
九龍塘宣道小學校長