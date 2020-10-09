新冠肺炎｜灣仔明設臨時檢測中心　毋須預約　每日檢測量一千個

新冠肺炎疫情反彈。衞生防護中心今日（9日）公布，本港新增8宗確診個案，當中7宗屬本地個案。食物及衞生局副局長徐德義於記者會上指，將於四區設立暫時檢測中心。 政府於晚上公布，有意檢測的市民毋須預約，可在中心開放時段內前往任何一所臨時檢測中心。當中灣仔臨時檢測中心設於港灣道體育館，由華大基因提供採樣及檢測服務；而葵青臨時檢測中心於石籬社區會堂，由香港分子病理檢驗中心提供服務。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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灣仔臨時檢測中心位於港灣道體育館，將於明日（10日）開始運作，暫定開放至10月14日（下周三）。明日的開放時間為上午10時至晚上8時，其後4日則為上午8時至下午1時30分及下午2時30分至晚上8時開放。採樣及檢測服務將由華大基因提供，預計每日檢測量為1000個樣本。

石籬社區會堂的葵青臨時檢測中心則由周日（11日）開始運作，同樣暫定開放至10月14日。周日的開放時間為下午1時至晚上8時，其後3日則為每日上午8時至下午1時30分及下午2時30分至晚上8時。採樣及檢測服務將由香港分子病理檢驗中心提供，預計每日檢測量為1000個樣本。

九龍城區及油尖旺區未有詳情

政府亦正安排於九龍城區及油尖旺區設立兩所臨時檢測中心，詳情稍後公布。政府會在檢視各臨時檢測中心的使用情況及市民對檢測服務的需求後，決定是否有需要延長各臨時檢測中心的運作時間。

灣仔港灣道體育館將會設立暫時檢測中心，於10月10日起運作。（資料圖片／楊嘉朗攝）

採樣後2至3日獲通知

政府指自覺有感染風險的市民無須預約，可在中心開放時段前往任何一所臨時檢測中心，接受鼻腔和咽喉合併拭子檢測服務。檢測承辦商會從樣本採集中心收集樣本，並將樣本送往化驗室作檢測。

市民到達臨時檢測中心後，須出示其香港身份證、香港出生證明書或其他有效身份證明文件，並提供電話號碼進行登記。在完成登記後，當值醫療或護理訓練的人員會為他們採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本。檢測結果呈陰性的人士會在採集樣本後約2至3日內由登記的電話號碼收到電話短訊通知，而檢測結果呈陽性的個案將立即交由衞生署衞生防護中心跟進。

有化驗業界人士透露，據了解今次檢測計劃的承辦商除了包括華大基因和香港分子病理檢驗中心，還有金域檢驗，這3間公司都有內地背景。該業界人士稱，政府未有就是次計劃聯絡本港私營化驗所，甚至有部分本港私營化驗所曾主動聯絡政府，表示希望提供檢測服務，但都未有回音，而本港私營化驗所檢測能力每天約可處理3000至5000個樣本。