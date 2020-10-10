Staycation｜尖東酒店40人排隊登記入住　慶生市民：會一人一張床

全球新型冠狀病毒肺炎疫情持續，喜愛旅行的港人無法出國，不少人選擇去本地酒店「Staycation」（宅度假）一解旅行癮。惟最近有酒店房成為「派對空間」，各界亦關注情況，香港酒店業主聯會日前向業界發出指引，提醒酒店房間內人數不可超出上限等。 然而今日（10日）仍有大批港人赴酒店「Staycation」，於尖東一酒店下午約3時有40 多人排隊等候登記，當中不少為一家大小，以及二人情侶。有入住的市民指，會遵守酒店的房間人數限制，「唔會一間房塞幾十人」；並會做足防疫措施如自備毛巾、消毒房間設施等。

尖東有酒店下午約3時有40 多人排隊等候登記，當中不少為一家大小，以及二人情侶。（香港01記者攝）

近期不少市民到酒店「Staycation」，以解「旅行癮」。《香港01》記者今日到酒店雲集的尖東及紅磡一帶視察，中午約1時已見不少酒店自助餐「爆滿」；至下午3時海景嘉福洲際酒店有大批市民於大堂內等候登記，估計人數大約佔用20間房。而半島酒店則約有近20人等候登記，紅磡一帶的酒店則未見有排隊情況。

另外，不少港人最近以酒店房作派對空間之用，酒店房間的玻璃窗亦貼上「HAPPY BIRTHDAY」字樣等氣球。酒店業主聯會向業界建議房間人數不可超上限，以及不准在房間向外的窗口位置裝飾等。今日所見，酒店玻璃窗只剩兩至三間房有貼上裝飾氣球，但有至少10間房在房內牆身貼有氣球，亦見有房間有至少5人在窗前合照。

10月10日中午，半島酒店約有近20人等候登記。（香港01記者攝）

市民黃小姐、高小姐及蔡小姐三人預約酒店房慶祝生日。黃小姐認為如疫情持續，甚至若有第四波爆發，酒店業採取限制人數等措施亦屬合理，「唔會話因為想有喘息嘅空間，而覺得酒店一定要畀大家開party（派對）」。她們指但因一早已預約好酒店房，否則為安全著想亦不會選擇在酒店房慶祝。

蔡小姐強調，三人預約的房間是有三張床，「有啲人係一間房十幾個人，我哋就唔係，淨係會一人一張床」。三人坦言不知酒店房上一個住客是誰，或會有風險，故已自備毛巾，亦帶備消毒用品抹拭房間內的設施，「少摸一啲未必用到嘅設施」。

黃小姐及劉小姐同樣與另外一、兩名朋友到酒店慶祝生日，並指「喺屋企屈咗好耐，都想同朋友聚下、見下面」。二人強調並非當酒店房是派對房間；亦會遵守「限聚令」，房間內不會多於四人，笑言「多咗人要收錢，我哋好守法㗎」。對於酒店業建議禁止客人在房間向外位置裝飾，劉小姐直言影響不大，因沒有想過要裝飾房間，「海景已經係最好裝飾，都係要跟返酒店本身嘅指引」。

二人又指會做好個人防護及防疫措施，故不會太擔心有傳播風險，並笑言原本平日亦會與同一班朋友食飯，故認為「如果有事大家都係密切接觸者，同staycation無乜直接關係」。

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