新冠肺炎｜灣仔檢測中心由華大承辦　稱用政府電腦登記無記錄資料

本港新冠肺炎疫情反覆，政府今天（10日）起於四區設立臨時檢測中心，當中灣仔區由有內地背景的華大基因承辦。《香港01》昨晚向政府查詢該中心會有多少名工作人員，當中有無政府人員等問題，至今未獲回覆，未知登記市民身份證及電話號碼等個人資料的，是政府人員抑或華大基因的職員。 而華大基因回覆查詢時稱，會由現場工作人員協助市民登記，相關資料保存在政府系統，登記用的電腦不攜帶資料，該公司只會記錄條碼供實驗室核對之用。

政府於9月初推出全民檢測時，華大基因旗下的華昇診斷中心僅提供化驗服務，為市民採集樣本的醫護是政府招聘的本港醫護、醫護相關界別學生。不過，政府今天起設立的灣仔檢測中心，則由華大基因負責採樣及化驗服務，記者向華大基因查詢，華大回覆指，共派出10人到檢測中心工作，當中4人是醫護，負責採樣的是香港本地註冊護士。

政府於4區設立臨時檢測中心，當中灣仔區由有內地背景的華大基因承辦。 （華大基因提供）

政府昨天公布有關措施時，稱市民到達臨時檢測中心後，須出示其香港身份證、香港出生證明書或其他有效身份證明文件，並提供電話號碼進行登記。記者向食物及衞生局查詢中心內會有哪些政府部門人員工作，協助市民登記的是華大職員或政府人員，至今未獲回覆。記者今天在現場所見，量度體溫的當值人員表示他們是華大基因職員。

而華大基因就稱，會由現場工作人員協助市民登記，資料保存在政府系統，登記用的電腦不攜帶資料，該公司只會記錄條碼供實驗室核對之用。至於檢測的樣本，如有初步陽性，會送衞生防護中心複檢，陰性樣本會在結果上傳至政府系統後及時銷毀。另外，華大表示，收集到的樣本會送到位於大埔工業村的華大基因實驗室化驗。

食衞局局長陳肇始在facebook發帖，指自己和衞生署署長陳漢儀今天到訪灣仔臨時檢測中心，了解運作情況、與前來接受檢測的市民傾談，又感謝在場的工作人員。她呼籲市民嚴守各項防疫抗疫措施，如對身體狀況有懷疑，應盡快求醫並接受檢測。

華大基因也發出新聞稿，指檢測中心設置專業、整潔，採樣人員均為本地經驗豐富的醫護人員，而市民反應熱烈，積極參與，「對華大/華昇提供的優質和準確的拭子採樣服務表示滿意和感謝。」

另外，灣仔檢測中心設於港灣道體育館，同一地點亦有為外傭提供病毒檢測服務，記者今天在現場所見，外傭及其他市民都需一同於天橋排隊，至體育館入口才有工作人員把兩批人分類。勞工處回覆查詢時指，工作人員已清晰劃分場地以識別兩項安排，並為參與安排的外傭及市民提供指引，協助他們分別接受登記及檢測。兩項檢測安排下的統計數字亦會分開計算。

不過，記者查詢外傭檢測服務由哪間公司承辦時，勞工處則沒有回應。