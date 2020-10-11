宣道教師遭釘牌　楊潤雄：法律上沒有說明　取消註冊後不能再註冊

教育局以涉嫌嚴重專業失德、教材教案有計劃地散播「港獨」信息為由，取消九龍塘宣道小學一名教師的教師資格，為反修例風波以來首個教師被「釘牌」個案。教協形容當局如「處以教育界極刑」，涉事教師計劃上訴。 教育局局長楊潤雄今日（11日）接受電視節目訪問時，引述教育局調查報告，指相關課堂令學生逐步接觸很多「港獨」思想，而相關教材未見引導至「港獨不可行」的結論；但他指，法律上沒有說明，教師被取消註冊後不能再註冊，惟當局收到相關教師再申請註冊時會加以考慮，當局正考慮是否有空間訂立其他懲處選項。

楊潤雄接受《無綫新聞》節目訪問時表示，涉事課堂令學生逐步接觸很多「港獨」思想，而相關教材未見引導至「港獨不可行」的結論。（資料圖片）

仍有逾40個案調查中 信大部分老師均是專業

楊潤雄接受《無綫新聞》節目訪問時表示，教育局日後希望將特別、嚴重個案的調查結果簡單羅列，以提高透明度，令社會、家長及業界更清楚教育局的「把關力度」及準則。他指，仍有逾40宗正在調查當中，但他相信大部分老師均是專業，呼籲業界毋須太擔心，要以照顧學生長遠利益為先。

楊潤雄再次解釋，九龍塘宣道小學教師個案當中很有問題，包括花很多篇幅談及「港獨」、香港民族黨。他認為，今次是針對負責教材的老師，對方必須對教材負責任，楊強調：「這樣的課堂設計很有問題，根本是專業操守的問題。」楊潤雄引述教育局調查報告，指相關課堂令學生逐步接觸很多「港獨」思想，但教材未見引導至「港獨不可行」的結論，他強調教師應讓學生理解到上述結論。

若說明「港獨不可行」是否無問題 楊：說法過於簡單

若清楚日後有教師在課堂期間若說明「港獨不可行」，是否意味該教學沒有問題？楊潤雄說，相關說法過於簡單，當局會全面看材料、課堂、教學目標才能作判斷。至於現時其他行業的「釘牌」懲罰有規定年期，當局會否參考相關做法？楊潤雄指，法例上訂明教育局常任秘書長有權取消教師註冊，但法律上沒有說明，教師被取消註冊後不能再註冊，但他強調當局收到相關教師再申請註冊時會加以考慮，當局正考慮是否有空間訂立其他懲處選項。

涉事教師衷心感謝大眾的關心、支持及鼓勵，「你們的留言及打氣都是守護香港教育界最重要的支柱。」（資料圖片）

被問及這次事件是否為教育界帶來震盪，楊潤雄回應指，去年社會事件開始，包括「拉人鍊」、唱反修例歌曲進入校園，迫使教職員作政治表態，亦是為教育界帶來震盪。

《港區國安法》於6月30日已通過，楊潤雄指，目前仍未落實涉及學校的跟進方案，若發現違法個案，當局會先作調查，並徵詢保安局的意見，隨後有機會轉介執法機構或保安局跟進。他以過往涉及專業操守的個案為例，若涉事教師同時涉及犯法，當局會先待法庭審理完畢，搜證更全面，教育局才會作跟進決定。