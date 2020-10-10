宣道教師遭釘牌　楊潤雄稱非關政治敏感度　質疑是否明港獨不可行

教育局以涉嫌嚴重專業失德、教材教案有計劃地散播「港獨」信息為由，於本年9月下旬取消九龍塘宣道小學一名教師的教師資格，同校校長及副校長亦遭教育局發譴責信，指他們監管不力，其他相關教師收書面警告。 教育局局長楊潤雄今早（10日）在港台節目《星期六問責》上表示，社會期望教育局做最後把關，無可能全盤接受學校報告，強調校長及副校長有責任監管。被問到該名教師是否只是政治敏感度不足，楊潤雄否認說「不是敏感度問題，是事實問題。」指出即使要討論港獨，作為負責任教師應指出本港憲制下，港獨是不可行。

楊潤雄：該教師是否明白港獨不可行

楊潤雄出席港台節目《星期六問責》重申，涉事教材以討論言論自由只是一個引子去討論港獨及香港民族黨。他指，即使有學生關注時下相關議題，要討論亦應要按《基本法》及憲制，向學生講述港獨不可行，指即使是中學課堂亦應這樣處理。被問到該名教師是否只是政治敏感度不足，楊潤雄否認指並非敏感度問題，而是該名教師是否明白在香港憲制內港獨不可行，「是事實問題。」

至於有指涉事教師只是被邀請準備教案，楊潤雄認為這點不重要，指如教師認為自己能力不足，可以向其他教師、校長、副校長請教，作為專業教師不能夠隨便準備教材，要為教材負責。對於教育界倡改過機會，除牌是否懲罰過重，楊潤雄重申是依法例行事，由常務秘書長檢視後有權取消教師資格。

對於教育局曾突擊派員到學校了解，曾抽樣面見數名該課堂學生，有消息指，其中有問及對學科的印象、學生自己是否支持港獨等，學生表示該課堂只提及言論自由，他們亦不支持港獨。教育局副秘書長陳蕭淑芬，否認有問學生是否支持港獨，並指調查過程中有充分考慮學校報告及涉事教師提交的數十頁申辯。

二人另外出席商台節目《政經星期六》。對於有批評認為局方推翻校方調查結果，惟調查欠透明度，有違程序公義，楊潤雄指，社會事件衍生的多宗投訴教師個案仍正處理，他透露，有被投訴教師涉被警方拘捕獲保釋，當局因而暫緩決定。楊潤雄又以教師約學生去街為例，雖事情未必達至法庭程序，但教育局亦須調查。

佢自己有無教唔係重點

被問到以往有無清楚就港獨議題向學校發出指引，楊潤雄指當局及他以往在立法會、公開場會都有清楚說法，「咁關心社會時事嘅同工無可能完全唔知。」如教師指無留意當局立場及表態，他會有質疑。陳蕭淑芬指出，涉事教師雖只是設計教案，「佢自己有無教唔係重點，而係佢設計出嚟有教師會用。」