袁國勇倡強制檢測有病徵者　私家醫生料不可行：有人怕確診無工開

本港近日疫反覆，政府抗疫專家袁國勇教授指出，經私家醫生為求診者做新冠病毒檢測，找出確診者比率高於其他檢測計劃，建議給予醫生行政費，在疫情再爆發、逾萬人確診時，可強制為有病徵的人士做病毒檢測。 有私家醫生認為做法不可行，因平日有一半求診市民不願接受檢測，例如認為自己少外出，過往曾做檢測呈陰性、相信自己不會中招等，亦有人擔憂萬一確診後不能上班。 有醫生則認為，政府應做更多推廣，鼓勵市民有病徵自願做檢測。

進入秋冬季節，袁國勇呼籲市民提早嚴密戒備狀態，斬斷病毒傳播鏈。（資料圖片／梁鵬威攝）

港大微生物學系講座教授袁國勇今日（11日）在電台節目受訪時指，斥資5億元做全民檢測只找出32宗確診，有效性很低，相較之下經普通科門診約一萬個檢測個案當中有46宗確診，而私家醫生求診的病人確診比率則更高，一萬人當中有84人確診。

袁國勇認為，最有效率的做法是給予私家醫生行政費，病人求診時同時收集其深喉唾液樣本，以免輕微病徵患者溜走，他又指最好的做法並非強制檢測，但若冬天疫情爆發、增至逾萬宗確診個案時，應考慮強制有病徵人士接受病毒檢測。

▼袁國勇示範並比較四種檢測採樣方式優劣▼

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病人憂確診拒檢測：唔返工就大鑊

香港西醫工會會長楊超發認為，實際執行上有困難，他透露現時求診的人僅一半人願意做病毒檢測，拒檢測的人士原因有三，包括有人會指自己上周已做檢測呈陰性，相信「唔會咁巧合（中招）」；有人聲稱自己多留在家，估計不會受感染；另外亦有人坦言萬一確診不知怎辦，「唔返工就大鑊」。

楊超發認為，若市民缺乏誘因，如診金及行政費方面的補貼或折扣，未必會願意做檢測，而醫生亦難以強迫市民檢測，除非政府為此訂定相應罰則，以及醫生有權將違規病人資料交予執法者。

醫生憂強制檢測會造成反效果 患病寧願不求醫

家庭醫生鄭志文指出，在有病徵者當中確診比率較高屬合理，又認為行政費並非大問題，私家醫生一直有建議病人做病毒檢測，這亦是醫生的責任，自己診症時會建議每位有呼吸道症狀的人士都接受病毒檢測，對發燒的病人更會「強烈建議」，不過最終僅一半病人願做測試。

由於一些私家醫生的樣本瓶最終交回給政府化驗所，他透露有部份醫生會建議市民於鄰近普通科門診取樽做檢測，但他認為無法強行要求市民檢測，若政府強制的話只會造成反效果，病人寧願不向私家醫生求醫，正如有部份人明知有病亦不會求醫一樣，他相信強制檢測並非好的辦法，政府應再加強推廣檢測的重要性。

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