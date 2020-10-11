宣道教師釘牌｜梁振英再稱教協「陀地」：願與其組民間聯席商改革

九龍塘宣道小學一名教師被指散播「港獨」信息被教育局取消教師註冊，教育界立法會議員、教協副會長葉建源日前表示，教協會全力協助師上訴，若失敗不排除會申請司法覆核。 全國政協副主席、前特首梁振英今（11日）在facebook表示，教協支持除牌教師上訴屬揚湯止沸之舉，最根本做法是改革處理失德失職教師的制度、程序和措施。他又指，願與教協和其他教師及長團體設民間聯席會議，「集思廣益，以保護學生，向家長問責，保障教師應有權益為工作目標。」 對於教協今日開記招稱，3個月前已經知道事件，梁振英發文嘲諷稱：「三個月了，教協hea 做，不爭取社會輿論支持，連『程序公義』也爭取失敗，怎樣做『陀地』？其他被教育局處分的教師還有希望嗎？

梁振英表示，願與教協和其他教師及長團體設民間聯席會議，「集思廣益，以保護學生，向家長問責，保障教師應有權益為工作目標。」（資料圖片／廖雁雄攝）

梁振英今日在Facebook連番發文，其中一篇稱自己曾任中學校董多年，對學校運作有一定經驗，近月亦收到大量教師和家長對改善目前教育問題的意見，他願意與教協和其他教師及長團體設民間聯席會議，「以搜羅事實，臚列數據，實事求是，完全透明的方式共謀改革。」

另外，梁振英亦發文談及香港教育問題，他批評《蘋果日報》的專欄內容，引述內容指「香港學校由小學到大學，自由討論氣氛勢將蕩然無存」，質疑專欄作者左丁山是否建議教師上課引導學生用「批判性、獨立思考」，「自由討論」自己父母的缺失？

他又稱，「學生在教師要求下，在同學面前批判父母吸煙、賭馬、打麻將，父母少時成績欠佳，現在反過來迫孩子努力讀書？這種『自由討論』，左丁山滿意嗎？」他促請作者上網了解，英國是如何限制教師在課室內的「言論自由」。

對於楊潤雄問及被除牌教師「是否明白港獨在香港憲制地位不可行」，梁振英認為說法有問題。（梁振英facebook）

梁振英亦發文談及教育局局長楊潤雄昨日在電台言論，對於楊潤雄問及被除牌教師「是否明白港獨在香港憲制地位不可行」，梁振英認為說法有問題，「港獨問題確實是不可行，但如果可行？我們不能讓教師和學生往可行性方想」。