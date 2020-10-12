新冠肺炎｜的士商會擬「疫市」申加價　倡徵每程5至6元保費附加費

的士業再計劃加價！早於今年6月底，的士小巴商總會提出新加價方案，擬起錶加價6至10元，不過經政府游說後放棄方案。事隔不足4個月，該會最近再提出加價，計劃向運輸署申請開徵「保費附加費」，每程車擬多收5至6元。 該會理事長周國強表示，之前運輸署稱，如業界願意放棄上次的新加價方案，會加快處理2018年時提交的加價申請，但他指署方至今仍未有加價時間表。他續稱，的士保費不斷上升，「我唔轉移落客人點做？」他又直言：「如果政府有補貼，加價咪可以慢慢搞」。 對於加價，有的士司機工會表示，現時市道欠佳，擔心會「因加得減」，令的士乘客減少，司機收入更少，認為可待疫情紓緩後，再處理加價問題。

市區、新界，以及大嶼山的士業界於2018年9月向運輸署提交加價申請，當中市區的士（紅的）擬起錶價加6元，達至30元水平。到今年6月，香港的士小巴商總會提出「加辣版」的加價方案，經會員通過後，計劃申請紅的起錶價加8元。

周國強表示，之前運輸署游說稱，如業界放棄新加價方案，可加快審批舊有的2018年方案。他批評，運輸署至今仍未有加價時間表，的士保費一年已加3萬元，而且未計及之前已上調的墊底費，直言：「如果我唔轉移落客人點做？」

周國強（左）表示，業界希望當局提出審批加價的時間表。（資料圖片）

周國強續指，政府期望各行業共渡時艱，不要加價，但的士車保的保費卻依然上漲「咁叫我哋點做」。周表示，將會與運輸署、警方及保監局開會，署方表示可透過警方協助調查懷疑欺詐保險個案，解決相關問題後，可令保險公司下調保費，但周認為相關過程漫長，難以成事。他又指，如果政府願意提供補貼，「加價可以慢慢搞」。

對於有多大機會成功申請徵收的士車保附加費，他表示：「唔申請一定唔成功」，並強調商會有約9成會員，贊成有關方案。

杜燊棠表示，擔心加價後會「因加得減」，收入更少（資料圖片／張浩維攝）

香港的士商會主席黃保強則表示，附加費方案難以通過，又可能涉及修例，隨時需數年時間，認為政府需加快審批2018年的加價申請。他又認為，疫情下仍可繼續加價，始終的士近年成本上漲，不能只顧疫情，並相信的士始終有一定需求，未太擔心會因加價而流失乘客。

汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠亦認為，徵收附加費難以實行，相信商會希望藉方案，向政府施壓盡快通過加價。他續稱，的士因通脹而加價並無問題，但現時市道欠佳，擔心「因加得減」，應待疫情紓緩後，再處理加價問題。他又指，保費上漲問題應與保險公司商談，政府再加以規範。