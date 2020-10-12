確診大廈食肆｜染疫VTC女生曾赴港威酒店聚會　再住荃灣悅來酒店

本港新冠肺炎疫情反彈，今天（12日）再增11宗確診個案，當中5宗屬本地感染個案，其中個案編號#5193，為就讀屯門職業訓練局青年學院的18歲女學生，曾與China Secret酒吧群組的確診者一起到港威酒店出席八人派對，懷疑屬於該群組第三代感染，該群組累計共有14人確診。她報住上水天平邨天喜樓，確診前曾入住荃灣悅來酒店。

屯門職業訓練局青年學院及香港專業教育學院屯門分校都需停課14天。 (facebook圖片)

↓↓近14日的患者住所及曾到食肆和大廈↓↓

女生列China Secret群組第三代感染

#5193為一名18歲女子，雖然她未曾去過China Secret，惟她出席過的港威酒店聚會當中，有屬於該酒吧群組的確診者即#5164、及第二代感染確診者#5175，當局懷疑她屬於第三代感染，故亦被納入China Secret酒吧群組，該群組目前累計14宗確診個案。

就讀VTC與毗連IVE均須停課14天

綜合衞生署衞生防護中心記者會及衞生署發布資料，該名18歲女學生住上水天平邨天喜樓，曾入住荃灣悅來酒店。她在10月4日失去味覺，於8日到門診取樣本瓶，其後確診。她發病翌日即10月5日仍有到屯門職業訓練局青年學院上課，毗連香港專業教育學院屯門分校，兩校亦會共用設施，故兩校均須停課14天，及收取樣本瓶。

港威酒店8人聚會3確診 1人去過China Secret

據其潛伏期內行蹤，於9月28日，她曾到港威酒店出席派對。她與#5164為朋友，當局相信她是被#5164傳染，二人雖從未去過China Secret，惟#5164的朋友、即#5175於9月23日曾去過。#5175亦有出席當晚的港威酒店聚會。衞生署在記者會後再補充資料，港威酒店聚會共有8人。

另外，她於10月3日曾到和興體育館打羽毛球，由於未知有無其他除口罩活動，同學及社工同列為密切接觸者。

換言之，涉及該名女子的密切接觸者最少有7至10人，包括在酒店聚會的5人，同住的密切接觸者亦有1、2人。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼