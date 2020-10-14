酒吧業自定抗疫約章暫有三分一業界響應　期望政府放寬營業限制

本港新冠肺炎第三波疫情再度反彈，酒吧China Secret群組出現傳播鏈，引發多代傳播惹人關注。持牌酒吧會所聯會今日（14日）呼籲，全港持牌酒吧簽訂早前定下的「抗疫承諾約章」構建「無毒」空間，期望當局放寬營業限制，容許營業時間延長至凌晨二時，每枱人數上調至4人。不過全港有近1,400間酒吧，現時簽訂約章的只有400間左右，參與率不足三分一，聯會會長梁立仁認為，約章面世兩至三星期，業界仍需要時間配合，聯會又計劃在尖沙咀、太子設「模範酒吧」，供業界參考。

持牌酒吧會所聯會，早前獲贊助1,000部消毒噴霧機，聯會將向已簽定抗疫約章的酒吧免費分發，以便為酒吧內的食具、酒杯及餐桌等消毒。梁立仁指出，業界不單推出QR Code電子申報表等，員工亦有接受新冠肺炎病毒檢測，強調酒吧業已做很多努力，「病毒已經唔係喺爆發地點生出嚟，唔同地方都有不同確診個案。」

對於早前爆疫的China Secret一度被質疑無牌賣酒，梁解釋，據他了解，該酒吧有持酒牌只是未轉名，又認為對方已做不少防疫措施。但他不希望，因有酒吧出現群組感染，再令酒吧業面臨停業危機，期望只限制個別出現疫情的酒吧停業。

梁立仁指出，業界將加強防疫措施，包括加裝消毒裝置等，促請政府放寬酒吧營業限制，容許營業時間延長至凌晨二時，每枱人數上調至4人。

不過全港有近1,400間酒吧，已簽署業界抗疫約章的只有400間左右，參與率暫不足三分一。梁立仁認為，約章推出時間僅為２至３個星期，業界需要時間了解。他又指，聯會將在尖沙咀、太子等區成立「模範酒吧」，供業界參考。他說：「展示俾市民睇酒吧業努力，希望佢哋選擇（防疫）高標準酒吧。」