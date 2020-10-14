確診大廈食肆｜天晉患者任職IFC Apple Store　同屋患者光顧譚仔

受打風影響，衞生署今日（14日）公布昨日未錄得確診個案，但有初步陽性個案，疫情仍未受控。 根據衞生防護中心資料，居於將軍澳上蓋天晉的第8座的兩名男患者，其中一人於潛伏期曾光顧區內寶盈花園中華小廚及彩明商場譚仔雲南米線；另一人則到過中環IFC商場，而該商場蘋果店Apple Store則於昨日（13日）及今日停業清潔，據了解，患者為該店店員，由於店方沒有通知哪位同事染疫，因此惹起憂慮。

兩名患者居於將軍澳天晉第8座，有流行病學關連。（資料圖片）

本港昨日新增8宗確診個案，當中兩宗無源頭個案屬一家人，同住將軍澳天晉第8座。當中68歲男病人（#5195）在10月5日開始發燒，同日及10月8日向一名私家醫生求診，10月11日到將軍澳醫院急症室求醫並留院接受治療。他的一名同住家人（#5200）是一名33歲男子，他在10月6日出現病徵。

衞生防護中心今晚更新患者行蹤，第5195個案曾到訪天晉附近居屋寶盈花園商場內的中華小廚，日期為10月5日。至於其同住家人、第5200個案，曾到訪彩明商場內的譚仔雲南米線，日期為10月4日，他亦曾到國際金融中心商場，最後到訪日期為10月6日。

彩明商場內的譚仔雲南米線上榜。（領展網站圖片）

第二名中招Apple Store店員

翻查資料，蘋果Apple Store於IFC分店昨日及今日（13及14日）關閉，公司昨回覆查詢時解釋出於謹慎考慮並按照衞生防護中心指引，暫時關閉了該分店，未有回應曾到訪的患者是分店職員還是顧客，亦無披露患者到訪日期。

據了解，曾到該店的患者為該店店員，是繼九龍塘又一城分店後，第二名染疫的Apple Store店員。由於店方沒有向員工披露哪一位同事染疫，因此有員工擔心是否曾與患者有緊密接觸。

此外，第5201宗個案、居於荃灣友聯大廈的33歲男子，被列為China Secret酒吧、豪麗大廈群組關連個案，他亦曾到訪港威酒店，最後到訪/報告日期為9月28日，未知是否參與9月27日港威酒店聚會的其中一員。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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