新巴、城巴正式完成易手　兩巴現時沒有改名計劃

社會新聞
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新創建早前宣布以32億元，出售城巴新巴業務。接手的合組財團包括私募股權投資公司善水資本（持股90.8%）、在港上市的漢思能源（持股8.6%）及Ascendal Group Limited（持股8.6%）。

新巴及城巴表示，今日（15日）新股東已完成購入新創建交通服務、新巴及城巴的全部權益，持有兩巴的母企新創建交通服務，英文名稱將改為 Bravo Transport Services Limited，至於中文名稱將稍後公佈。另外，新巴及城巴現時則沒有計劃改名。

兩巴今日下午正式公布新股東正式完成交易消息。不過今日早上，新巴及城巴疑曾「擺烏龍」向員工發出內部電郵，指相關交易已完成，不過電郵之後又迅即被收回，引起網民討論。

大約傍晚6時，新巴及城巴回覆《香港01》時確認，新股東已於今天完成購入全部權益，而持有新巴及城巴的母企新創建交通服務公司，英文名稱將改為Bravo Transport Services Limited，至於中文名稱將稍後公佈，與早上傳出的員工電郵內容相同。發言人又補充，新巴及城巴現時則沒有計劃改名。

城巴職工會理事長許漢傑表示，新股東之前承諾不裁員及減薪，工會不反對易手，更認為易手後，如新股東可爭取更多路線、擴大公司規模，提升競爭力，反而會有更多好處。他又稱，工會尚未與新股東會面。

今早新巴城巴向員工發電郵稱，已完成股權轉讓。（消息人士提供）

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