旅遊氣泡｜許樹昌：新加坡旅客抵港應留深喉唾液　並接受醫學監察

港府將與新加坡推行雙邊「航空旅遊氣泡」，有望在數周後恢復旅客往來。兩地的檢測安排引起不少市民關注，港大感染及傳染病中心總監何栢良說，新加坡旅客在出境前，普遍採用鼻咽拭子作檢測。而政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，新加坡旅客抵港後，應在指導下接受深喉唾液檢測，並需等候檢測結果後，方可自由活動。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，新加坡氣泡旅客抵港後，應在指導下接受深喉唾液檢測，並需在指定區域等候檢測結果後，方准自由活動。他建議政府為他們設特定檢測區域，以分隔他們和風險較高的旅客。

間中有輸入患者，在入境當刻的檢測結果呈陰性，數天後在檢疫中心再檢測才確診。許樹昌指出，由於新加坡旅客入境時有可能在潛伏期，他們到港後也應接受醫學監察。

新加坡普遍採用鼻咽檢測

新加坡政府網站顯示，除了特定綠色通道（RGL）旅客，若目的地要求陰性檢測證明，國民在出發前須於全國接近400間指定診所接受PCR核酸檢測。

港大感染及傳染病中心總監何栢良說，新加坡普遍採用鼻咽拭子作檢測，當地早前開放邊境，讓越南、澳洲部份地區、新西蘭及汶萊旅客入境，他們到埗後需在當地接受鼻咽檢測。至香港及新加坡的安排，則待兩地政府商討。

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商務及經濟發展局局長邱騰華昨日表示，與新加坡當局達成原則性協議，將推行雙邊航空旅遊氣泡安排。旅客須接受兩地互認的PCR病毒檢測，一般需要72小時內的陰性檢測結果，並且在14天內不能到過其他地方。兩地旅客抵埗後，料需再次接受檢測，但無須接受強制檢疫，行程亦不受限制。