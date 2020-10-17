新冠肺炎｜確診社工曾到沙田租單車　中央公園單車店強調常消毒

新冠肺炎疫情持續，本港昨日新增7宗確診個案，其中一宗是感染源頭不明本地個案，任職社工的患者潛伏期間，於周一（12日）曾與11名院友到沙田租單車往大埔，仍追查所光顧的店舖。 《香港01》記者今早到沙田中央公園三間單車店查詢，有職員稱店主曾翻查租借單據，未有一行12人的光顧紀錄；亦有職員稱不清楚情況，但三間均強調收回單車後，必會做足清潔消毒工作。有租單車的市民稱，從記者口中才知悉新聞，直言：「驚一驚，反問點解要話我知 ？」

位於沙田中央公園有三間租借單車店，今早照常營業，有不少市民適逢假日前來光顧。記者向三間單車店職員查詢，其中有兩位否認確診社工一行12人曾光顧，一位曾稱不清楚情況。

店員翻查未見有12人租車紀錄

有單車店職員指，店主昨日從新聞中知悉事件後，已翻查周一單據，形容當日生意不多，未有一行12人的光顧紀錄，相信確診個案「唔關佢哋事。」

另一間職員指，周一租單車人數少，大多二至三人一齊租借，當日工作時未見有一群12人光顧。該職員指，對有確診個案傳染期租單車不感到擔心，因病毒靠飛沫傳播，進入店內客人均有戴口罩；店舖亦會全面清潔消毒交還的單車，確保客人安全。

市民從記者口中知悉新聞 反問「點解話我知」

市民龔女士今早攜同幼女與朋友租單車，她指天氣清涼，故踩單車「舒服一吓」，但從記者口中才知悉確診個案新聞，直言感到「驚一驚」，反問「點解要話我知 ？」她說，未有預計踩單車都會感染風險，會為單車噴消毒水，特別清潔手柄位 ，以策安全。

有不少市民在假日踩單車。 （胡家欣攝）

有人堅持戴口罩踩單車

另有租借共享單車的陳先生表示，打算獨自由沙田單車踩到屯門散心。陳指，疫情已持續近一年，坦言已習慣新常態，知悉確診個案會稍有擔心，但相信做足防疫措施會安全，「其他人踩單車唔戴口罩，但我會戴。」

昨日新增7宗確診個案，包括一宗源頭不明本地個案，患者是28歲男社工，在心理衛生會李鄭屋中途宿舍工作。他於周一具傳染力期間，曾與8名院友及其他同事，一行12人由沙田踩單車到大埔，當時有戴口罩。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，中心正了解他曾在哪一間單車店租單車，又提醒市民接觸共用物品後需洗手。