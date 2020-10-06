拆局｜國泰被批「過橋抽板」　「無差別」裁員傷了港人心

香港航空業龍頭國泰航空，8月獲政府支持完成390億元資本重組計劃，但因放棄申請第二輪保就業計劃，被質疑為大幅裁員鋪路，遭外界批「過橋抽板」。固然，新冠肺炎疫情全球肆虐，多國實施「封關」，旅遊業停擺，航空業陷入史無前例的「冰河時期」，國泰若迫於無奈為企業生存而裁員，無可厚非，問題是，國泰獲公帑「打救」注資的273億元某程度上是香港納稅人的錢，今次「無差別」裁員難免傷了香港人的心。

注資打救國泰273億元 香港納稅人「有份」

國泰在本年6月向政府伸手求助，獲公帑注資273億元，當中包括195億購買優先股份，以及78億元的過度貸款，協助國泰暫度難關，避過倒閉厄運。另外國泰在申請第一輪保就業計劃，以僱用逾2.5萬人的承諾亦獲近6.8億元。

回想當日，港府以公帑「義助」國泰，其實不少香港人有政府「明益」國泰之感，甚至其他航空公司高層公開質疑政府「傾向於保護龍頭主義」，對其他規模較小的航空公司不公平。不過，縱然有質疑聲音，但香港社會普遍對政府以公帑拯救國泰並無太大反彈，因為許多香港人都覺得國泰是「香港的航空公司」，有情感因素，也不願見其落得倒閉的慘淡收場。

所以，國泰能如此順利獲港府斥庫房巨資「打救」，固然正如財政司司長陳茂波所言，因為港府要「維持香港航空樞紐地位」，但不容漠視的是亦包含了港人對國泰的「情義」。

應顧及港人的情感 優先聘用本地人才

港人由支持到傷感的轉捩點，發生在國泰早前預告在第四季會公布重組方案，宣布旗下國泰港龍航空不會申請新一輪保就業計劃，即不再受制於不裁員要求時，坊間立刻流傳國泰將大幅裁員。在港府牽頭推動拯救方案後，這種被「割禾青」的感覺，對香港人來說實在不太好受。

以國泰在港聘用逾2萬7千人推算，一旦裁減一兩成人手，失業者已經數以千計，數目龐大。而據資料顯示，國泰機艙服務員則有一萬多名，當中就有約三成不是本地人，這3000多名機艙服務員分別來自菲律賓、印度、日本、韓國、台灣等地。而國泰約4,000名機師中，只有約一至兩成為本地機師。在難以猜測裁員規模的情況下，港人至少希望國泰能肩負對香港人的社會責任，優先顧及本土員工生計。

既然當初港府注資國泰，是為了維持香港國際航空樞紐地位，其實國泰理所當然應該優先聘用本地人才。當裁員無法避免時，國泰作為本地航空業龍頭、香港老牌企業，以及領授香港政府拖救的受助者，都理當顧及香港人的「情感」，以保留本地員工職位為考慮要點。事實上，有內部消息指國泰除工資以外，尚有發放約每月近萬港元住宿津貼予外藉員工，在商言商，外藉員工對國泰的負擔也是相對比較大。

除了希望國泰不要傷了港人的心，外界更多聲音是期待政府發揮其決策影響力，保護香港人在公司內的就業機會。目前，政府在注資國泰後已成為持股量達6.08%的主要股東，即使港府未能協助所有國泰員工保留職位，亦不能袖手旁觀，任由本土失業潮發酵。當前國泰公司既將重組架構，政府更應積極游說管理層，提供更多就業機會予香港居民。