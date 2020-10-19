流感疫苗荒｜楊超發：疫苗需求增兩倍　流感針至少短缺3萬支

冬季流感高峰期將到，加上新冠肺炎夾擊，令今年流感疫苗一針難求。西醫工會會長楊超發今早（19日）於電台節目表示，流感疫苗需求較過往多兩倍，有部分從不接種疫苗的病人，今年亦主動希望接種；而且部分過往於公立醫院接種的市民，今年亦到私家診所接種。他根據約200名醫生提供的資料指，現時疫苗至少短缺3萬支，擔心影響本周開展的流感疫苗學校外展計劃，希望政府可考慮先借出公院疫苗。有聽眾表示，以往全家均有注射流感疫苗，惟今年致電廿間診所查詢，僅一間表示有疫苗。

楊超發表示，流感疫苗需求較過往多兩倍（資料圖片）

楊超發於港台節目《千禧年代》表示，流感疫苗需求較過往多兩倍，部分過往經呼籲後也不願接種疫苗的病人，今年亦主動要求接種；而且部分長者不願到公立醫院接種，結果亦走到私家診所。他指，每年全球都搶購疫苗，但在新冠肺炎疫情下，情況更激烈，部分醫生訂購疫苗後，但廠商仍未能供應。

楊超發表示，本周開始到幼稚園展開疫苗外展計劃，但不少醫生仍未有疫苗，擔心影響計劃，部分學生又可能接種一針後，疫苗已經缺貨，無法接種第二針。

何栢良認為，應優先讓院舍、長者，及6歲以下小童接種疫苗。（資料圖片）

楊超發指，上周六向業界展開調查，根據約200名醫生提供的資料，現時至少缺3萬支疫苗，但調查未結束，實際短缺情況或更嚴重。他表示，由於部分病人不願到公院接種，政府的疫苗存貨或有更多，期望可暫時借予私家診所。

建議讓院舍、長者及6歲以下小童優先接種

港大感染及傳染病中心總監何栢良之後亦於節目表示，疫苗供求失衡過往都有發生，尤其如果病毒出現轉變，或有特別事件，如是次新冠肺炎疫情，市民都會較積極接種。他表示，今年度政府訂購87萬支疫苗，雖然訂購時合約列明供應量有彈性，但相信可加訂的機會不大，應優先讓院舍、長者，及6歲以下小童接種。他又指，社交距離措施、佩戴口罩等都是有效預防流感的措施，過去數月南半球的流感疫情亦大大放緩。

有醫生訂100針最終只得70針

醫學會會長蔡堅於商台節目中亦提及，接到不少醫學會的會董投訴，指今年流感疫苗數量不足夠，原先預訂100針，最終只得到70針，相信待到11月也未必有新一批疫苗，學會今晚約見食衞局局長，屆時會向政府反映要求政府開倉派針，因政府過往一向會預留較多的疫苗。他指，由於新冠肺炎和流感的病徵較難分辨，如果接種流感疫苗後，仍然出現相關病徵，那就表示有相當的機會感染新冠肺炎。

聽眾：致電廿間診所查詢 僅一間有貨

聽眾陳女士表示，過去全家一直都有接種疫苗，每年都非常順暢，惟今年卻難以預訂，上周致電了20間診所，才有一間仍有存貨，其他診所都不接受預訂，或已沒有疫苗提供。她表示，去年接種疫苗時，只需約200元，但今年接種時已加價至逾300元。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼