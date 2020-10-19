港府擬擱置一手樓空置稅　華懋CEO蔡宏興：會貨如輪轉推售樓盤

港府擬擱置一手樓空置稅立法，華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興今（19日）表示，集團會繼續以「貨如輪轉」方式推售樓盤，強調不會囤積單位。他又謂，大部分地產商均是貼市價推出樓盤項目，即使受疫情影響，仍有不少港人有信心置業。 至於備受爭議的明日大嶼計劃，蔡宏興認為，所有能提供更多土地供應的方案均值得研究，惟計劃現階段只屬概念式，暫未有足夠資料可供參考。

蔡宏興（右二）表示，集團會繼續以「貨如輪轉」方式推售樓盤，強調不會囤積單位。（鄭子峰攝）

被問到近日樓市暢旺，部分開售新盤熱賣，蔡宏興指市場有剛性需求支持，即使受疫情影響，新盤應有承接，反映市民對本港前景抱有信心，仍然繼續置業。他又謂，大部分地產商均是「貼市價」推出項目。他又預計，低息環境將會持續，可令買家置業更加安心，而地產離不開宏觀經濟，認為要留意中美貿易戰及其他宏觀經濟因素。

特首林鄭月娥接受傳媒專訪時表明，未聽聞中央擬於珠海桂山島為港人填海造地，蔡則表示，自己對相關議題未有特別研究，但認為香港屬大灣區其中一部分，倘日後有適合港人居住及工作的環境是十分理想。他又直言，其他地方亦非只發展個別城市，倘在大環境推動下，「7000萬人市場，好過700萬人的市場」。

明日大嶼計劃備受爭議，蔡宏興認為，所有能提供更多供應的方案均可研究，惟計劃現階段只屬概念式，尚未有足夠資料可供參考。（資料圖片）資

至於明日大嶼計劃，蔡宏興認為，所有能提供更多供應的方案均可研究，惟計劃現階段只屬概念式，尚未有足夠資料及定案，包括環境、交通及配套設施等。

華懋集團旗下設有酒店，對於有專家認為，Staycation等酒店派對會引起疫情傳播風險，蔡宏興則指，疾情下市民未能外遊，Staycation是港人需要的活動，監管方面，經營者和使用者都要有警惕性。